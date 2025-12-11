دفاتر ازدواج امروز تا ساعت ۲۰ فعال هستند

به گزارش ایلنا، سید صادق سعادتیان با تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، از فعالیت دفاتر ازدواج امروز تا ساعت ۲۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: این امر به دلیل استقبال جوانان برای ثبت واقعه ازدواج خود در این روز خجسته انجام شد.

انتهای پیام/