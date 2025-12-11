خبرگزاری کار ایران
ترافیک سنگین در مسیرهای داخل بهشت زهرا (س)

همزمان با افزایش مراجعه شهروندان برای زیارت اهل قبور، ورودی‌ها و مسیرهای داخلی بهشت زهرا (س) امروز با بار ترافیکی پرحجم و سنگین مواجه شده و پلیس راهور از رانندگان خواست زمان و مسیر تردد خود را مدیریت کنند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی‌اصغر شریفی؛ رئیس اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های حال حاضر تهران اظهار کرد: امروز وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت عادی و روان است و اما با توجه به مراجعه شهروندان جهت زیارت اهل قبور به بهشت زهرا (س)، در معابر ورودی و قطعات داخلی، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم. 

وی در ادامه افزود: از سرعت و سبقت غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری کنید. متاسفانه همین موضوع باعث افزایش سرعت و احتمال بروز تصادفات به دلیل بی‌احتیاطی برخی رانندگان می‌شود. 

رئیس اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع ها، معابر و میادین شهر تهران به جهت کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام می‌کند. 

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم. 

شریفی به موتورسیکلت‌سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتورسواران و ترک‌نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم؛ ضمن استفاده از کلاه ایمنی و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در معابر پایتخت تردد کنند.

 

ثبت نام آلپاری