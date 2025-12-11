خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت سه مورد مرگ ناشی از آنفلوآنزا در هرمزگان

ثبت سه مورد مرگ ناشی از آنفلوآنزا در هرمزگان
کد خبر : 1726044
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در بازدید از مراکز درمانی هرمزگان، در پی افزایش سرایت‌پذیری سویه‌های در گردش آنفلوآنزا بر ضرورت مراقبت ویژه از کودکان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در سفر به استان هرمزگان با حضور در بیمارستان کودکان بندرعباس و بازدید از عملیات لایه‌روبی کانون‌های تجمع پشه آئدس، آخرین وضعیت مراقبت، پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر در استان را مورد ارزیابی قرار داد. 

در این بازدید روند ارائه خدمات در بخش‌های عفونی، اورژانس، بستری وای‌سی‌یو و همچنین فرآیند نمونه‌گیری و ارسال نمونه‌ها برای آزمایش‌های مرتبط با بیماری‌های تنفسی بررسی شد. 

مرادی با اشاره به قدرت سرایت‌پذیری سویه‌های در گردش آنفلوآنزا، مراقبت ویژه از کودکان را ضروری دانست. 

به گزارش وبدا، وی همچنین از عملیات لایه‌روبی خورهای نایبند شمالی و گورسوزان در راستای کاهش کانون‌های تکثیر پشه آئدس بازدید کرد و اقدامات استان هرمزگان در کنترل تب دِنگی را قابل‌تقدیر و قابل‌استفاده به‌عنوان الگوی آموزشی برای سایر استان‌ها عنوان کرد. 

مرادی ضمن تأکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اعلام کرد: تاکنون سه مورد مرگ ناشی از آنفلوآنزا در استان ثبت شده که همگی دارای بیماری زمینه‌ای بوده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری