ثبت سه مورد مرگ ناشی از آنفلوآنزا در هرمزگان
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در بازدید از مراکز درمانی هرمزگان، در پی افزایش سرایتپذیری سویههای در گردش آنفلوآنزا بر ضرورت مراقبت ویژه از کودکان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، در سفر به استان هرمزگان با حضور در بیمارستان کودکان بندرعباس و بازدید از عملیات لایهروبی کانونهای تجمع پشه آئدس، آخرین وضعیت مراقبت، پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر در استان را مورد ارزیابی قرار داد.
در این بازدید روند ارائه خدمات در بخشهای عفونی، اورژانس، بستری وایسییو و همچنین فرآیند نمونهگیری و ارسال نمونهها برای آزمایشهای مرتبط با بیماریهای تنفسی بررسی شد.
مرادی با اشاره به قدرت سرایتپذیری سویههای در گردش آنفلوآنزا، مراقبت ویژه از کودکان را ضروری دانست.
به گزارش وبدا، وی همچنین از عملیات لایهروبی خورهای نایبند شمالی و گورسوزان در راستای کاهش کانونهای تکثیر پشه آئدس بازدید کرد و اقدامات استان هرمزگان در کنترل تب دِنگی را قابلتقدیر و قابلاستفاده بهعنوان الگوی آموزشی برای سایر استانها عنوان کرد.
مرادی ضمن تأکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی، اعلام کرد: تاکنون سه مورد مرگ ناشی از آنفلوآنزا در استان ثبت شده که همگی دارای بیماری زمینهای بودهاند.