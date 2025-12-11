خبرگزاری کار ایران
ایجاد مرکز پایش هوشمند محیط‌زیست با اعتماد به دانش‌بنیان‌ها

معاون توسعه شرکت‌های دانش بنیان در بازدید از سازمان محیط‌زیست کشور گفت: مرکز پایش هوشمند محیط‌زیست کشور، حاصل اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان است.

به گزارش ایلنا، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در بازدیدی از مرکز پایش هوشمند سازمان حفاظت محیط زیست، از نزدیک در جریان تازه‌ترین دستاوردهای فناورانه یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه توسعه سامانه‌های پایش برخط محیط‌زیست قرار گرفت. 

تورج امرایی افزود: معاونت علمی به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان هوش مصنوعی را وارد زیرساخت‌های حیاتی کشور کرده است و مصمم است با فراهم کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری زمینه را برای ارتقای اساسی صنایع کشور از اتوماسیون، هوشمندسازی و بهینه‌سازی تا مدیریت و بهبود بهره‌وری مهیا کند. 

در این بازدید، توانمندی‌های یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در زمینه طراحی و توسعه سامانه‌های برخط پایش محیط‌زیست به کمک فناوری‌های هوش مصنوعی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست فعالیت می‌کند، معرفی شد. 

این شرکت در ۱۲ حوزه تخصصی با جمع‌آوری و تحلیل کلان‌داده‌های زیست‌محیطی، توانسته است راهکارهای هوشمند و مؤثری را برای تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت منابع طبیعی کشور در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد. 

در ادامه این دیدار، امرایی با لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست، درباره توسعه همکاری‌های مشترک میان معاونت علمی و سازمان حفاظت محیط زیست به گفت‌وگو پرداخت. 

محور این تبادل نظر، حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه محیط‌زیست برای به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی و پشتیبانی از زیرساخت‌های داده‌ای در حوزه حفاظت محیط زیست بود.

 

