کشف ۱۰ تن شکر قاچاق در لاهیجان

به گزارش ایلنا، سرهنگ شریفی رحیمی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت مستمر و با تمام توان در دستور کار پلیس قرار دارد، اظهار داشت: ره آورد پدیده شوم قاچاق تضعیف تولید داخلی، کاهش اشتغال و اخلال در نظم اقتصادی است.

وی با اعلام اینکه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا اکیپی متشکل از پلیس آگاهی، نماینده صمت و تعزیرات حکومتی تعدادی از انبار‌های سطح شهر را بطور دقیق مورد بررسی قرار دادند، افزود: در بررسی از یکی از این انبارها ۲۰۰ گونی ۵۰ کیلویی شکر قاچاق کشف گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان از پلمب انبار مذکور خبر داد و بیان داشت: متهم ۴۵ساله با تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردید.

این مقام انتظامی با اشاره به تائید قاچاق بودن شکرهای مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه تصریح کرد: ارزش محموله کشف شده ۱۰ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برآورد گردید.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ رحیمی در پایان از مردم خواست، هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق کالا و ارز و سایر موارد قانون شکنی را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

