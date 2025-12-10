خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

نظام ارجاع برای عدالت و احترام به بیماران طراحی شده است

نظام ارجاع برای عدالت و احترام به بیماران طراحی شده است
کد خبر : 1725924
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: اجرای نظام پزشکی خانواده و نظام ارجاع با هدف ایجاد عدالت در ارائه خدمات و حفظ احترام بیماران به ویژه در مناطق کم‌برخوردار و روستایی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا ظفرقندی، در جلسه هماهنگی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با بیان اینکه این جلسه پایه‌های اجرای برنامه را شکل می‌دهد، گفت: هدف نظام ارجاع تنها کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه ایجاد عدالت، ارتقای کیفیت خدمات و احترام به بیمارانی است که دسترسی محدود به خدمات سلامت دارند.

ظفرقندی با تاکید بر اهمیت ابعاد فرهنگی و اجتماعی برنامه افزود: اجرای موفق نظام پزشکی خانواده مستلزم توجه به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و نباید این ابعاد از برنامه جدا شود.

 وی توضیح داد: اطلاع‌رسانی دقیق و فرهنگ‌سازی اجتماعی در کنار اجرای فنی برنامه ضروری است تا خدمات با رعایت حرمت بیماران و عدالت در سراسر کشور ارائه شود.

وی همچنین بر هماهنگی کامل بین دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمه‌ها، شبکه‌های بهداشت و سایر ذی‌نفعان برنامه تاکید کرد و گفت: شبکه‌ها، پزشکان و مراقبان سلامت باید با هم آشنا شده و توجیه شوند تا خدمات به نحو صحیح ارائه شود و انتقال بی‌مورد مسئولیت‌ها بین واحدها رخ ندهد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: مسیرهای ارتباطی مستقیم و کوتاه بین مسئولان اجرایی و معاونت‌ها ایجاد خواهد شد تا مشکلات عملیاتی و اجرایی سریع‌تر شناسایی و رفع شوند.

 او افزود: با گذاشتن پایه‌های مستحکم در این مرحله، می‌توانیم برنامه را قدم به قدم و با اطمینان توسعه دهیم و عدالت و احترام به بیماران را در تمام مراحل تضمین کنیم.

وی بر اهمیت حمایت همگانی و همراهی مردم و مسئولان استان‌ها و شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: هدف همه ما این است که خدمات سلامت با کیفیت، عادلانه و با احترام به بیماران به ویژه در مناطق محروم ارائه شود و نظام ارجاع به عنوان بنای محکم سلامت کشور توسعه یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری