در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
تأمین خودرو ویژه جانبازان به کجا رسید؟
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بیش از ۹۰ درصد ارز مورد نیاز خودروی جانبازان تأمین شده است.
سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص اختصاص خودرو به جانبازان که قرار بود تا پایان آذر ماه تأمین شود، گفت: بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت، از ۲۲,۰۰۰ جانباز عزیز مشمول خودرو که ثبتنام کردهاند، بیش از ۹۰ درصد فرایندهای اجرایی مربوط به آنها یا انجام شده، یا تحویل داده شده، یا در شرف تحویل هستند، یا در آستانه ورود به گمرک قرار دارند.
وی افزود: برای سایر عزیزانی که هنوز ثبتنام نکردهاند، پیامک ارسال خواهیم کرد تا هرچه سریعتر ثبتنام خود را انجام دهند. همچنین، از دکتر فرزین رئیس بانک مرکزی و مهندس اتابک وزیر محترم صمت تشکر میکنیم که بیش از ۹۰ درصد از ارز مورد نیاز را تأمین کردهاند.
اوحدی همچنین در خصوص تأمین دارو جانبازان با توجه به حذف ارز ترجیحی گفت: یکی از وظایف بیمه دی کمک به دولت برای تأمین نیازهای دارویی جانبازان است. امیدواریم با بودجهای که برای سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته میشود، تغییر نرخ ارز بهگونهای باشد که به این موضوع کمک کند.
وی در پایان گفت: البته تا به امروز دولت هیچ مصوبهای برای نرخ ارز دارو نداشته و نرخ فعلی ارز دارو ۲۸۵۰۰ تومان است. اما امیدواریم که در بودجه سال ۱۴۰۵ ملاحظات کافی در این زمینه انجام شود.