سعید اوحدی:امروز دشمن استراتژی خود را تغییر داده / فشار حداکثری بر مردم را هدف گرفته است

به گزارش ایلنا،مراسم تجلیل از همسران و مادران شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور مهندس سعید اوحدی،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران امروز عصر چهارشنبه ۱۹ آذر در سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد.

همچنین تجلیل از ۴۰ تن از همسران و مادران شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و رونمایی از بخشی از دستاورد‌های بیمه دی دیگر بخش‌های این برنامه می باشد.

سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم تجلیل از مادران و همسران شهدا طی سخنانی گفت: هرچه در مسیر قدردانی از ایثار و فداکاری خانواده‌های شهدا تلاش کنیم، باز هم اندک است و حق این عظمت ادا نخواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز بر اساس ارزیابی شاخص‌های نیمه‌مرکزی، رتبه نخست کشور به ثبت رسیده است؛ افتخاری که در کنار آرامش، خیر و برکت الهی معنا پیدا می‌کند و نشان‌دهنده حضور رحمت و مهربانی خداوند در زندگی اجتماعی ماست.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌مناسبت کرامت روز زن تصریح کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) نماد کامل مقام مادر و زن است. مادر، بزرگ‌ترین مدرسه تربیتی در عالم خلقت به شمار می‌رود و هیچ پدیده‌ای در هستی با چنین لطافت، عمق و تأثیرگذاری برای رشد انسان‌ها قابل مقایسه نیست.

وی ضمن گرامی‌داشت تولد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن گفت: پیامبر اکرم هنگامی که از مادر سخن می‌گویند، اوج زیبایی و عظمت را به تصویر می‌کشند. در قرآن کریم، عالی‌ترین هدف برای بشر، رسیدن به کمال انسانیت و توفیق در عمل صالح است و خداوند در برابر این مسیر، وعده‌ای بزرگ داده است؛ وعده بهشت.

اوحدی در ادامه گفت: مادران شهدا، خواهران و همسران این عزیزان، صاحبان واقعی این جایگاه رفیع هستند و جامعه اسلامی همواره باید قدردان نقش بی‌بدیل آنان در تربیت انسان‌هایی باشد که مسیر کمال و عزت را برای کشور هموار کرده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از دردناک‌ترین واقعیت‌ها، داغ کودکان شهداست ، گفت:کودکانی که هنوز باور نکرده‌اند پدرشان دیگر بازنمی‌گردد و با نشانه‌هایی ساده، همچون نوشته‌ای بر تخت پدر، منتظر حضور او هستند.

اوحدی در ادامه به شهادت برخی فعالان رسانه‌ای و مسئولان در جریان حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: در میان شهدا، افرادی از مجموعه صدا و سیما و رسانه ملی حضور دارند؛ پدرانی که صاحب فرزندانی خردسال و دانشجو بودند و امروز خانواده‌هایشان با صبری عظیم، این فقدان سنگین را تحمل می‌کنند.

وی بر مسئولیت اجتماعی در قبال خانواده‌های شهدا تأکید کرد و خاطرنشان کرد: اگر کسی توفیق پیدا کند دل مادر، همسر یا فرزند شهید را به دست آورد، این نشانه رضایت خداوند است. شاخص رضای الهی، رضایت خانواده شهداست و برعکس، شکستن دل آنان، انسان را در معرض خشم الهی قرار می‌دهد.

اوحدی با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و تغییر راهبرد دشمن گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه و شکست در ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، به این جمع‌بندی رسید که اراده ملت ایران شکست‌ناپذیر است. انسجام مردم، اقتدار نیروهای مسلح و ایستادگی فرماندهان، دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد؛ تا جایی که در ساعات پایانی، تماس‌های مکرر از سوی کشورهای مختلف برای توقف درگیری‌ها برقرار شد.

وی افزود: امروز دشمن استراتژی خود را تغییر داده و فشار حداکثری بر مردم را هدف گرفته است، به خیال باطل اینکه ملت ایران را خسته کند. اما تجربه نشان داده هرگاه هویت ملی و استقلال این مردم مورد تهدید قرار گیرد، ملت ایران یکپارچه و متحد در برابر آن می‌ایستد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان تأکید کرد: امروز آغاز یک مسیر طولانی آگاهی‌بخشی است. وحدت مردم، احترام به خانواده‌های شهدا و پاسداشت خون شهیدان، مهم‌ترین سد در برابر توطئه‌های دشمنان این ملت است.

