تصادف مرگبار در بزرگراه فتح

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل احسان پور، در تشریح این خبر گفت: بامداد امروز در مسیر غرب به شرق بزرگراه فتح یک فقره تصادف روی داد که متاسفانه در این تصادف راننده یک دستگاه خودرو به علت عدم توجه به جلو با یک موتورسوار برخورد کرده که در اثر این حادثه موتورسوار با توجه به عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.

وی تأکید کرد: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد هنگام رانندگی با موتورسیکلت، نقشی حیاتی در حفظ جان راننده و ترک‌نشین آن دارد، موتورسواران باید استفاده از کلاه ایمنی استاندارد را جدی بگیرند و در ساعات تاریکی شب یا شرایط کم‌دید، از لباس‌های روشن و بازتابنده استفاده کنند تا بهتر دیده شوند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: موتورسواران باید توجه داشته باشند که در ساعات تاریکی شب، استفاده از تجهیزات روشنایی استاندارد و سالم بودن چراغ‌ها، برای دیده‌شدن و پیشگیری از حوادث بسیار ضروری است.

سرهنگ احسان پور، با اشاره به وظایف رانندگان وسایل نقلیه گفت: توجه کافی به جلو حین رانندگی و شرایط مسیر، می‌تواند از بروز حوادث ناگهانی جلوگیری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت این نکات ساده می‌تواند جان بسیاری از شهروندان را نجات دهد و خطر وقوع تصادفات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

انتهای پیام/