دستگیری قاتل جوان در عالیشهر

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ جوشن سهرابی در این خصوص گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهر عالیشهر، مأموران پلیس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و تحقیقات اولیه نشان داد که فردی 23 ساله با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت بررسی دقیق این پرونده، تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این قتل وارد عمل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در بررسی‌های تخصصی، سرنخ‌هایی از قاتل بدست آمد که پس از انجام تحقیقات میدانی و استفاده از اطلاعات فنی، هویت قاتل شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی دستگیر شد.

سرهنگ سهرابی همچنین گفت: قاتل پس از دستگیری به ارتکاب قتل با انگیزه شخصی اعتراف کرد و تحقیقات تکمیلی در خصوص انگیزه دقیق این اقدام در حال انجام است.

انتهای پیام/