خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری قاتل جوان در عالیشهر

دستگیری قاتل جوان در عالیشهر
کد خبر : 1725570
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری قاتل جوان 23ساله‌ای که در شهر عالیشهر به قتل رسیده بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ جوشن سهرابی در این خصوص گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهر عالیشهر، مأموران پلیس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و تحقیقات اولیه نشان داد که فردی 23 ساله با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و اهمیت بررسی دقیق این پرونده، تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی استان برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این قتل وارد عمل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در بررسی‌های تخصصی، سرنخ‌هایی از قاتل بدست آمد که پس از انجام تحقیقات میدانی و استفاده از اطلاعات فنی، هویت قاتل شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی دستگیر شد.

سرهنگ سهرابی همچنین گفت: قاتل پس از دستگیری به ارتکاب قتل با انگیزه شخصی اعتراف کرد و تحقیقات تکمیلی در خصوص انگیزه دقیق این اقدام در حال انجام است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری