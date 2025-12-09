خبرگزاری کار ایران
فرماندار تهران:

تقویت جایگاه خانواده و توجه به بانوان، شرط موفقیت مدیریت در خدمت به مردم است

فرماندار تهران در نشست صمیمانه با کارکنان فرمانداری، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر و روز زن، بر ضرورت تقویت کانون خانواده، توجه ویژه به بانوان، افزایش تعاملات درون‌سازمانی و ارتقای روحیه خدمتگزاری تأکید کرد و گفت: اگر مدیران به خانواده خود توجه نکنند، در مسیر خدمت به مردم نیز دچار آسیب خواهند شد.

به گزارش ایلنا، حسین خوش‌اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در ابتدای سخنان خود با تبریک ایام فرخنده به همه کارکنان، به‌ویژه بانوان مجموعه گفت: هر چه داریم به برکت حضرت زهرا (س) است. این روز را به احترام بانوان همکار و نقش‌آفرینی آنان در مجموعه فرمانداری گرامی می‌داریم. 

فرماندار تهران با اشاره به نقش بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: از نخستین روزهای نهضت امام (ره)، بانوان در کنار مردان ایستادند، شکنجه شدند، مبارزه کردند و شهید دادند. زنان ایران هیچ‌گاه امام و انقلاب را تنها نگذاشتند و امروز نیز نقش آنان در خانواده و جامعه بی‌بدیل است. 

وی افزود: بانوان ستون اصلی خانواده و شریک مردان در ساختن زندگی، تربیت نسل و پیشبرد امور جامعه‌اند. 

خوش‌اقبال تصریح کرد: احترام به همسران و دختران‌مان، توجه به وقت گذاشتن در خانواده و شنیدن حرف‌های آنان برای هر مدیر و کارمند ضروری است. اگر این توجه کمرنگ شود، جایگاه انسان در خانواده و حتی در محیط کار متزلزل می‌شود. 

وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی و فشارهای روحی امروز جامعه، ضرورت ارتباط مستمر خانواده‌ها را دوچندان کرده است، گفت: فرزندان امروز نیازمند گفت‌وگو، توجه، همراهی و مشورت هستند. 

وی با اشاره به مشکلات معیشتی موجود و چالش‌های روزمره گفت: همه ما به نوعی با مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستیم، اما همراهی همسران‌مان و صبر خانواده‌هاست که به ما امکان خدمت می‌دهد. قدردان این زحمات هستیم و باید این قدردانی را در عمل نیز نشان دهیم. 

فرماندار تهران با اشاره به اینکه مسئولیت‌ها ماندگار نیست، اظهار کرد: یک روز پرونده مسئولیت همه ما بسته خواهد شد؛ اما آنچه باقی می‌ماند، رضایت مردم و وجدان آرام است. بسیاری از مراجعات کوچک مردم می‌تواند با یک نامه یا پیگیری ساده حل شود. از این فرصت خدمتگزاری غافل نشویم. 

خوش‌اقبال با تأکید بر اهمیت گرامیداشت این ایام، گفت: همه برکات ما از خاندان پیامبر (ص) است. باید با نیت خالص از این ایام درس بگیریم؛ بسیاری از گره‌های زندگی با توسل به حضرت زهرا (س) باز شده و می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، وی در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های کارکنان فرمانداری تهران گفت: امیدواریم با همراهی یکدیگر و اتکال به خداوند، همچنان در مسیر خدمت به مردم عزیز موفق باشیم.

