خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عربده‌کشی با قمه در مسعودیه تهران + فیلم

عربده‌کشی با قمه در مسعودیه تهران + فیلم
کد خبر : 1725224
لینک کوتاه کپی شد.

عامل قدرت نمایی در مسعودیه دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، در پی قدرت نمایی با سلاح سرد از نوع قمه در منطقه مسعودیه تهران، با توجه به رعب و وحشت محیطی گسترده ایجاد شده، رییس سازمان اطلاعات فاتب دستور دستگیری عامل شرارت را صادر کرد. به سرعت تیمی عملیاتی توسط پایگاه ششم تشکیل و بررسی در این خصوص آغاز گردید.

در تحقیقات مشخص شد متهم جهت ارعاب کسبه محل و تهدید آنان اقدام به عربده کشی کرده و غافل از این بوده که اقدام وی مستند می‌گردد.

 با توجه به تکمیل ادله و مستندات هماهنگی با مرجع محترم قضایی، ورود ماموران به مخفیگاه متهم انجام و وی دستگیر گردید.

متهم علت اقدام خود را ایجاد ارعاب ببن کسبه برای مقاصد خود عنوان کرد.

رییس سازمان اطلاعات به خبرگزاری پلیس اعلام کرد، اوباش تصور نکنند که اقدام انها از دید پلیس مخفی می‌ماند بلکه پلیس با استفاده از ظرفیتهای مردمی و تجهیزات موجود هر گونه شرارتی را با برخورد قاطع پاسخ خواهد داد.

حجم ویدیو: 4.71M | مدت زمان ویدیو: 00:00:57 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری