به گزارش ایلنا، در پی قدرت نمایی با سلاح سرد از نوع قمه در منطقه مسعودیه تهران، با توجه به رعب و وحشت محیطی گسترده ایجاد شده، رییس سازمان اطلاعات فاتب دستور دستگیری عامل شرارت را صادر کرد. به سرعت تیمی عملیاتی توسط پایگاه ششم تشکیل و بررسی در این خصوص آغاز گردید.

در تحقیقات مشخص شد متهم جهت ارعاب کسبه محل و تهدید آنان اقدام به عربده کشی کرده و غافل از این بوده که اقدام وی مستند می‌گردد.

با توجه به تکمیل ادله و مستندات هماهنگی با مرجع محترم قضایی، ورود ماموران به مخفیگاه متهم انجام و وی دستگیر گردید.

متهم علت اقدام خود را ایجاد ارعاب ببن کسبه برای مقاصد خود عنوان کرد.

رییس سازمان اطلاعات به خبرگزاری پلیس اعلام کرد، اوباش تصور نکنند که اقدام انها از دید پلیس مخفی می‌ماند بلکه پلیس با استفاده از ظرفیتهای مردمی و تجهیزات موجود هر گونه شرارتی را با برخورد قاطع پاسخ خواهد داد.

