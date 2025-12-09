خبرگزاری کار ایران
تاکید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بر آماده‌باش استان‌ها برای بارش‌ها
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در نشست مدیران کل مدیریت بحران استان‌های سراسر کشور که به صورت وبیناری برگزار شد با اشاره به موج جدید بارشی بر آماده باش استان‌های سراسر کشور تأکید کرد و خواستار تدابیر لازم در این خصوص شد.

به گزارش ایلنا، حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در نشست مدیران کل مدیریت بحران استان‌های سراسر کشور که به صورت وبیناری برگزار شد با اشاره به موج جدید بارشی بر آماده باش استان‌های سراسر کشور تأکید کرد و خواستار تدابیر لازم در این خصوص شد.

پیگیری تشکیل قرارگاه ایران من، جانمایی اسکان اضطراری و اسکان موقت در روستاها و شهرها، انجام بازرسی از مدیریت بحران استانها، تأکید بر بهره برداری هوش مصنوعی در مدیریت بحران، لزوم تهیه اسناد استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و آمادگی و پاسخ و تاکید بر برگزاری مانورها از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

