دستگیری جراح قلابی با ۵۰ شاکی/ انتشار عکس بدون پوشش متهم

به گزارش ایلنا، سردار داوود معظمی گودرزی با اشاره به دو پرونده اخیر گفت: در هفته‌های اخیر همکارانم موفق به دستگیری یک کلاهبردار سایبری و یک پزشک‌نما شدند.

وی درباره پرونده اول افزود: اولین مورد، یک پزشک قلابی است که در فضای مجازی تبلیغاتی انجام داده و دستگیر شده است.

رییس پلیس فتا ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما موضوعات سلامت محور است که مستقیما با جان و سلامت مردم در ارتباط است و طی سنوات اخیر طرح های بسیاری داشتیم که با این افراد برخورد کرده‌ایم.

سردار معظمی گودرزی گفت: با بروز و ظهور فضای مجازی شاهد هستیم پزشک نماهای زیادی در این فضاها تبلیغات انجام می دهند.

وی افزود: اخیرا متهمی دستگیر شد که مدرک دیپلم داشت اما کار طبابت و جراحی انجام می‌داد چرا که تبلیعات گسترده‌ای هم انجام داده بود و بیش از ۵۰ نفر شاکی دارد.

رییس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: متاسفانه برخی پزشکان نیز ابزار این آدم شده بودند و از اسم و مهر آنها سوءاستفاده شده بود که پروانه طبابت آنها نیز مادام العمر باطل شد. همچنین در این پرونده، چند نفر پزشک و چند بیمارستان نیز مورد بازجویی و بررسی قرار گرفتند.

معظمی گودرزی گفت: علت انتشار بدون پوشش او نیز برای شناسایی سایر شاکیان بوده است.

وی درباره تبلیغات پزشکی در فضای مجازی هشدار داد که بیشتر این پیج ها دلال بیمار هستند و از هویت پزشکان سوءاستفاده کرده و افراد را به مطبهای زیرزمینی سوق می دهند که باید مردم به این مسائل توجه کنند.

رییس پلیس فتا درباره ادعاهای متهم در خصوص عدم دخالت در عمل‌های جراحی گفت: متهم در اتاق عمل حین یک عمل جراحی دستگیری شده که محل مورد نظر نیز پلمب شده است. همچنین فیلمی از او که خود را جراح فوق تخصص نیز معرفی کرده در فضای مجازی منتشر شده بود.



وی با اشاره به دستگیری چندپزشک نما در سال جاری، افزود: در سال جاری تشدید اقدامات درباره فروش داروهای غیرمجاز در فضای مجازی را داشتیم که در همین راستا یک میلیون داروی تاریخ مصرف گذشته نیز کشف و با متهمان آن برخورد قضایی صورت گرفت.

انتهای پیام/