در جلسه امروز شورای شهر تهران صورت گرفت:

جنجال در صحن شورا با اعلام هزینه‌کرد منابع مالی پروژه‌ها برای «حکمرانی نمایشی»/ عکس زاکانی در بیلبوردها با عنوان «قهرمان شهر» + فیلم

جنجال در صحن شورا با اعلام هزینه‌کرد منابع مالی پروژه‌ها برای «حکمرانی نمایشی»/ عکس زاکانی در بیلبوردها با عنوان «قهرمان شهر» + فیلم
عضو شورای شهر تهران: منابع مالی پروژه‌ها صرف «حکمرانی نمایشی» و تبلیغات شخصی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از هزینه‌کرد منابع مالی محدود شهر برای تبلیغات شخصی و تصویرسازی، از انتشار گسترده عکس شهردار تهران و شهرداران مناطق بر روی بیلبوردها، توزیع رایگان روزنامه با تصاویر ایشان در نماز جمعه و نصب عکس بر روی تجهیزات شهری خبر داد و این اقدامات را مصداق «حکمرانی نمایشی» و هدررفت پول شهروندان دانست.

در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران، اقراریان با اشاره به دشواری تأمین منابع مالی برای پروژه‌های زیرساختی شهر از محل مالیات‌ها و انتشار اوراق، نسبت به هزینه شدن این منابع برای اقدامات نمایشی و تبلیغاتی هشدار داد.

وی با بیان اینکه در شرایط تورمی، تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌ها به نفع خدمت‌رسانی به شهروندان است، گفت: اما در چند روز گذشته پدیده‌ای را مشاهده کرده‌ام که به نظر می‌رسد حتی بدون اطلاع آقای دکتر زاکانی (شهردار تهران) در حال رخ دادن است.

این عضو شورای شهر با اشاره به مصداق‌های عینی «حکمرانی نمایشی» به موارد عینی زیر اشاره کرد:

 بیلبوردهای شهری: عنوان "قهرمان شهر"، روی عکس آقای دکتر زاکانی به صورت گسترده در بیلبوردهای شهر منتشر شده است.

نماز جمعه: در نماز جمعه، روزنامه همشهری به صورت رایگان بین نمازگزاران توزیع می‌شود و در آن تصویر بزرگی از شهردار تهران به چاپ رسیده است.

تجهیزات شهری: روی عرشه پلی در نزدیکی شهرداری یکی از مناطق، تصویری از شهردار آن منطقه نصب شده است.

هشدار درباره فعالیت‌های سیاسی پشت پرده

اقراریان با اشاره به صحبت‌های برخی افراد افزود: متأسفانه به صراحت مطرح می‌شود که "جریان مستقر در شهرداری تهران" برای باقی‌ماندن آقای دکتر زاکانی، "قرارگاه مشترکی" ایجاد کرده است. وی این موضوع را نشانه‌ای از جهت‌گیری منابع به سمت اهداف سیاسی خاص دانست.

درخواست صریح: پول مردم باید صرف خدمت شود

وی در پایان با تأکید بر محدودیت منابع خطاب به مسئولان گفت: این پولی که به سختی تهیه می‌شود، به جای صرف حکمرانی نمایشی و منافع فردی یا جریانی، باید خرج پروژه‌های واقعی شود.

 اقراریان هزینه‌های میلیاردی با رسانه‌های همسو را مثال زد و افزود: اگر این پول را برای کار واقعی و خدمت به مردم هزینه کنید، اثرگذاری آن بسیار بیشتر خواهد بود. این منابع باید صرف خدمت به مردم شود، نه تضمین آینده سیاسی برخی جریان‌ها.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  بعد از تذکر اقراریان به شهرداری تهران فضای شورا متشنج شد و درگیری لفظی در صحن  رخ داد که فیلم‌های آن در زیر قابل مشاهده است:

حجم ویدیو: 22.12M | مدت زمان ویدیو: 00:00:53 دانلود ویدیو

 

 

حجم ویدیو: 27.34M | مدت زمان ویدیو: 00:01:06 دانلود ویدیو

 

 

انتهای پیام/
