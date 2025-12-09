امانی اعلام کرد:
شائبه فروش آب فضای سبز به کارواشها توسط برخی پیمانکاران؛ فوری بررسی کنید
عضو شورای اسلامی شهر تهران در گزارشی مفصل با هشدار نسبت به تخریب میراث ۸۰۰ ساله طرشت، از نابودی آبانبارها، تغییر کاربری باغات، خشکیدن درختان کهنسال و بحران شدید ترافیک و آلودگی در این محله تاریخی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر امانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورا با ارائه گزارشی مفصل به وضعیت محله تاریخی «طرشت» پرداخت و با اشاره به پیشینه ۸۰۰ ساله، موقوفات عظیم و هویت باغشهری این محله گفت: بیتوجهی، تخریب میراث تاریخی، محاصره بزرگراهها و تبدیل شدن به پارکینگ، فعالیت مراکز آلاینده شهرداری و فقر شدید سرانههای فرهنگی، حیات این محله را تهدید میکند.
امانی اعلام کرد: از پنج آبانبار تاریخی، چهار مورد و همچنین حمام تاریخی محله در چهار دهه اخیر تخریب شدهاند.
عضو شورای شهر، تغییر کاربری گسترده باغات پربار و گندمزارهای طلایی را یکی از تلخترین اتفاقات اخیر خواند و گفت: باغات زیادی با حدود ۸۰۰ اصله درخت، دیوارهای تخریبشده دارند و به دلیل کمآبی در حال خشکیدن هستند.
امانی به وضعیت بحرانی درختان کهنسال با عمر ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال اشاره و هشدار داد: مشاهدات میدانی ما خشکیدن و آفتزدگی تعداد زیادی از این درختان ارزشمند را نشان میدهد.
وی همچنین از شائبه فروش آب فضای سبز توسط برخی پیمانکاران به کارواشها خبر داد و خواستار بررسی فوری این موضوع شد.
امانی موقعیت طرشت را به لحاظ ترافیکی «بحرانی» توصیف کرد و گفت: محله در محاصره بزرگراههای محمدعلی جناح، اصغر، آزادی و شیخ فضلالله نوری قرار دارد که آلودگی صوتی و هوای شدیدی ایجاد میکنند. مجاورت با میدان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ترمینال غرب و خوابگاههای دانشجویی نیز باعث شده محله به «پارکینگ بزرگی» برای خودروهای این مراکز و خودروهای شهرستانی تبدیل شود.
امانی طرشت را محلهای محروم از سرانههای فرهنگی و اجتماعی معرفی کرد و گفت: تنها پشتوانه فرهنگی آن، سه مسجد تاریخی است. دو مدرسه از سه مدرسه متوسطه محله در آستانه تعطیلی هستند. مشکلاتی مانند تخلیه نامناسب مخازن زباله توسط پیمانکار، لایروبی ناکافی نهرها، فرسودگی شدید بافت (به ویژه در بخش شمالی)، وجود تیرهای چوبی برق دهه ۳۰ و چالشهای ناشی از توافقهای یکطرفه با دانشگاه شریف از دیگر موارد است.