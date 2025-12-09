تفاوت رفتار ویروس آنفلوآنزا در سال جاری؛ درگیری بیشتر کودکان ۵ تا ۱۴ سال

«قباد مرادی» رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزا در کشور، به‌خصوص در میان کودکان بیان کرد: در حال حاضر نسبت تست‌های مثبت آنفلوآنزا در میان افرادی که علائم عفونت‌های تنفسی دارند، در اغلب نقاط کشور بالای ۱۰ درصد است. اگرچه ابتدا شیوع از استان‌های مرکزی آغاز شد، اما اکنون در بیشتر استان‌های کشور این عدد بالاست. در برخی استان‌ها که زودتر وارد موج شدند، اکنون روند نزولی مشاهده می‌شود و در استان‌هایی که دیرتر درگیر شدند، موارد در حال افزایش است.

او درباره تفاوت الگوی آنفلوآنزا در کشور با سال‌های گذشته توضیح داد: امسال شیوع آنفلوآنزا از نظر رفتار ویروس با سال‌های قبل، متفاوت است و بیشتر کودکان ۵ تا ۱۴ سال را درگیر می‌کند. البته تمام سنین مبتلا می‌شوند، اما در این نوع آنفلونزای در گردش، درگیری کودکان بیشتر دیده می‌شود و همین می‌تواند اگر به درستی مدیریت نشود، برخی مواقع ظرفیت بیمارستان‌ها، به‌خصوص بیمارستان‌های کودکان دچار مشکل شود.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر افزود: اگر چه رفتار ویروس تغییر کرده است، اما وخامت شدید بیماری و تعداد مرگ‌ومیر ناشی از این نوع آنفلوآنزا تفاوت زیادی با آنفلوآنزاهای معمول ندارد. الگوی آنفلونزای کشور ما، مشابه همان چیزی است که اکنون در بسیاری از کشورها مانند انگلیس، ژاپن، مکزیک و آمریکا مشاهده می‌شود.

مرادی درباره وضعیت بیمارستان‌ها و ظرفیت بستری گفت: تا این لحظه در هیچ نقطه‌ای از کشور بیمارستان به مرحله ناتوانی در ارائه خدمات نرسیده است. در مواردی که ظرفیت‌ها به سقف تکمیل شدن نزدیک شده، معمولاً با اعمال محدودیت‌هایی نظیر کاهش برخی تجمعات، شرایط کنترل شده تا بیمارستان بتواند به همه بیماران خدمت بدهد.

وی درباره چرایی افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا نسبت به سال‌های گذشته توضیح داد: تفاوت این نوع آنفلوآنزایی که امسال در دنیا شیوع پیدا کرده است، این است که کودکان را بیشتر درگیر می‌کند و سرایت‌پذیری بالاتری دارد. همین موضوع باعث شده تعداد بیشتری از افراد مبتلا شوند.

مرادی با اشاره به پوشش واکسیناسیون آنفلوآنزا گفت: امسال حدود ۴ میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا در کشور توزیع شد. این واکسن‌ها عمدتاً برای افراد دارای بیماری زمینه‌ای و گروه‌های پرخطر تزریق شده و در فصل مناسب در اختیار آنان قرار گرفته است.

