رئیس سازمان ثبت‌احوال اعلام کرد:

الزام دفاتر پیشخوان به نمایش عکس متقاضی قبل از صدور کارت ملی

الزام دفاتر پیشخوان به نمایش عکس متقاضی قبل از صدور کارت ملی
رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور اعلام کرد: چند ماه پیش یک بخشنامه صادر کردیم و به دفاتر پیشخوان اعلام کردیم که ملزم هستند یک مانیتور در سمت متقاضی قرار دهند تا عکس متقاضی پس از مشاهده و تأیید خود او، برای صدور کارت ملی ارسال شود.

به گزارش ایلنا، هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور، بیان کرد:  ما هم موافقیم که عکس‌ها در طراحی هایی که وجود داشته است، چندا مناسب نیست.  اکنون نیز به دنبال این هستیم که در بعضی از موضوعات و مشخصات کارت ملی، از جمله عکس آن، تغییراتی انجام دهیم. 

وی افزود: بعضاً در دفاتر پیشخوان، دقت لازم برای عکسبرداری از چهره هم‌وطنان عزیزمان صورت نمی‌گیرد. چند ماه پیش یک بخشنامه صادر کردیم و به دفاتر پیشخوان اعلام کردیم که ملزم هستند یک مانیتور در سمت متقاضی قرار دهند تا عکس متقاضی پس از مشاهده و تأیید خود او، برای صدور کارت ملی ارسال شود.

 

