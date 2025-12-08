به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، کیادلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست صبح امروز(دوشنبه) در مراسم روز جهانی خاک که با شعار خاک های سالم برای شهرهای سالم برگزار شد، گفت: تغییر اقلیم به مرحله‌ای رسیده است که چالش‌های محیط‌زیستی را به «ابرچالش» تبدیل کرده و اکوسیستم کشور توان پاسخگویی به آن را از دست می‌دهد. وی تأکید کرد که آثار تغییر اقلیم امروز نه‌تنها در فلات مرکزی، بلکه در شمال کشور نیز به‌وضوح قابل مشاهده است.

کیادلیری گفت: در حالی‌که در فلات مرکزی خشکسالی را به‌صورت افت شدید سفره‌های زیرزمینی می‌بینیم، در شمال کشور خشکسالی از ارتفاعات آغاز شده است. تمامی یخچال‌های باستانی از بین رفته، رودخانه‌های دائمی در حال فصلی شدن هستند و چشمه‌ها پیش از موعد خشک می‌شوند. تصور نکنیم شمال کشور وضعیت خوبی دارد؛ پنج تا ده سال آینده با همان بحران‌هایی روبه‌رو می‌شود که امروز در مرکز تجربه می‌کنیم.

وی افزود: کشوری که ۹۳ درصد آن خشک و نیمه‌خشک است، نمی‌تواند بار توسعه را بر دوش کشاورزی سنتی بگذارد. اگر بخواهیم خاک را حفظ کنیم، باید تعریف درستی از امنیت غذایی داشته باشیم. امنیت غذایی فقط فراوانی یا دسترسی به غذا نیست؛ شاخص مهم آن، تاب‌آوری سرزمین است.

معاون سازمان محیط‌زیست با هشدار درباره تغییر کاربری اراضی گفت: در یک مطالعه هفت‌ساله ثابت شد که ۳۳۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به کشاورزی تبدیل شده، در حالی‌که در همان دوره ۳۱۲ هکتار از اراضی کشاورزی به کاربری مسکونی تغییر یافته است. متأسفانه تمرکز ما تنها بر اراضی کشاورزی است، درحالی‌که در برخی عرصه‌های جنگلی ساختمان‌های چندطبقه ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: تکنولوژی رابطه انسان و طبیعت را تنظیم می‌کند؛ اما به دلیل شرایط موجود، دسترسی به این فناوری‌ها برای مردم سخت و پرهزینه شده است. بدون اصلاح رفتار، سبک نگاه و شیوه تعامل با محیط‌زیست، امکان حفظ منابع خاک کشور وجود ندارد.

کیادلیری گفت: چالش‌های طبیعت مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. تجربیات مشترک بین کشورها می‌تواند برای ایران راه‌گشا باشد و باید از این ظرفیت برای مدیریت بحران‌های پیش‌رو استفاده کنیم.

در پایان این مراسم، محیط‌بان حبیب‌الله قائد رحمتی از استان لرستان به دلیل اقدامات مؤثر در حفاظت از اراضی و مقابله با تخریب خاک، به‌عنوان «خادم خاک محیط‌زیست» مورد تقدیر قرار گرفت.