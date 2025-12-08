تصادف دو خودرو در جاده فیروزکوه به سمنان ۸ نفر مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: ساعت ۱۲:۳۱ دقیقه امروز (دوشنبه) ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودرو در محور فیروزکوه به سمت سمنان به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

با اعلام این گزارش بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

متاسفانه در این حادثه ۸ نفر دچار مصدومیت شدند که ۵ نفر در محل درمان و ۳ نفر بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

