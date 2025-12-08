به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در حاشیه جلسه کمیته هماهنگی زمستانی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: جلسه کمیته مشترک طرح‌های ترافیکی با حضور تمامی دستگاه‌های امدادرسان برگزار شد تا آمادگی لازم برای اجرای طرح زمستانی به دست آید. این طرح از ۲۵ آذرماه همزمان با رزمایش طرح زمستانی در سراسر کشور اجرا خواهد شد و تا ۲۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

سردار حسینی درباره حادثه تلخی که برای خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور رخ داد، توضیح داد: این حادثه بسیار تلخی بود که به ایشان تسلیت می گویم. اظهارنظر کارشناسی بر اساس آثار، علائم و شواهد عینی موجود در صحنه انجام می‌شود. کارشناسان ما، اعم از تیم اولیه حاضر در محل و هم گروه‌های تخصصی بعدی که به دلیل اهمیت موضوع اعزام شدند، تمام شواهد موجود مؤید این موضوع است که خودروی حادثه‌دیده فاقد هرگونه آثار انعکاسی یا واکنشی راننده بوده است.

وی افزود: این آثارانعکاسی، معمولاً زمانی مشاهده می‌شود که راننده قصد نشان دادن یک عکس‌العمل ناگهانی داشته باشد؛ مانند تغییر مسیر، ترمزگیری یا چرخش فرمان. زمانی که هیچ اثری از این واکنش‌ها بر سطح آسفالت مشاهده نمی‌شود، معنای آن این است که راننده تا لحظه برخورد، کنترلی بر خودرو نداشته است. علت عمده این امر، خستگی و خواب‌آلودگی راننده است.

او ادامه داد: در مورد ترکیدگی لاستیک نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که لاستیک پس از برخورد و به‌دلیل شدت حادثه ترکیده است و شواهدی مبنی بر ترکیدگی قبل از حادثه وجود ندارد. حتی در صورتی که فرض دخالت یک خودروی دیگر را نیز در نظر بگیریم، این موضوع تنها «علت تامه» حادثه را تغییر می‌دهد؛ یعنی علت از عدم توجه به جلو ناشی از خواب‌آلودگی، به عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه تبدیل می‌شود.

او اضافه کرد: به هر حال، هیچ عامل دیگری در وقوع این سانحه نقش نداشته است. این حادثه بسیار تلخ و تأسف‌بار بوده و برای جناب آقای دکتر سقاب اصفهانی آرزوی صبر و برای درگذشتگان رحمت الهی داریم.

رئیس پلیس راهور در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر بازدارندگی مجازات‌ها برای رانندگان مصرف کننده الکل، گفت: وضعیت فعلی بازدارنده نیست و درخواست پلیس افزایش مدت توقیف خودروهای رانندگان مصرف‌کننده الکل به یک ماه و تعیین حداقل جریمه ۲۰ میلیون تومانی است.

