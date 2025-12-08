باران در تهران تا پنجشنبه/ تداوم آلودگی هوا طی یک روز آینده

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران بر اساس تحلیل الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی اعلام کرد که طی پنج روز آینده آسمان استان تهران نیمه ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات همراه با بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود.

همچنین، طی ۲۴ ساعت آینده به‌دلیل عدم وزش باد قابل ملاحظه و افزایش رطوبت به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری، کاهش کیفیت هوا و گاهی کاهش دید مورد انتظار است.

از بعد از ظهر دوشنبه (۱۷ آذرماه) تا روز پنجشنبه (۲۰ آذرماه) با فعالیت متناوب سامانه بارشی، افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. در نیمه شمالی استان به‌ویژه در ارتفاعات، در برخی ساعات بارش باران و برف و احتمال رعد و برق وجود دارد همچنین در نیمه جنوبی استان گاهی بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی هواشناسی استان تهران از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده، روند کاهش نسبی دما در سطح استان و وقوع مه و یخ‌بندان در دامنه‌ها و ارتفاعات مورد انتظار است.

اداره کل هواشناسی استان تهران در پایان اعلام کرد که آسمان تهران فردا (۱۸ آذرماه) نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعت‌ها غبار محلی گاهی بارش پراکنده و وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۱۹ آذرماه) نیمه ابری تا ابری، در بعضی‌ ساعت‌ها بارش باران و وزش باد با احتمال رعد و برق با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

