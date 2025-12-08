خبرگزاری کار ایران
آخرین وضعیت پارکینگ‌های در دست احداث در پایتخت ۱۴۰۵
مجید امانی درباره آخرین وضعیت پارکینگ‌های در دست احداث این سازمان با تأکید بر اینکه ساخت بخشی از پارکینگ‌های سطح پایتخت بر عهده ماست، گفت: متولی ساخت بخش دیگری از این پارکینگ‌ها سازمان حمل و نقل و ترافیک است.

به گزارش ایلنا، مجید امانی درباره آخرین وضعیت پارکینگ‌های در دست احداث این سازمان با تأکید بر اینکه ساخت بخشی از پارکینگ‌های سطح پایتخت بر عهده ماست، گفت: متولی ساخت بخش دیگری از این پارکینگ‌ها سازمان حمل و نقل و ترافیک است. 

وی با اشاره به پارکینگ‌هایی که از سوی سازمان مهندسی ساخته می‌شود، اظهارکرد: پارکینگ‌های نیایش، امیرکبیر، مینابی، اعتماد، گلستانی، جوادیه، باقری، سمیه و هلال احمر نام پروژه‌هایی است که سازمان مهندسی و ساختمان به دنبال ساخت آنهاست. 

امانی در خصوص پارکینگ نیایش خاطرنشان کرد: پارکینگ زیرسطحی نیایش در مجاورت پردیس سینمایی ملت با ظرفیت ۱۲۷۸ دستگاه خودرو واقع است که ۱۱ طبقه (۲ طبقه روسطحی و ۹ طبقه زیرسطحی) است. در حال حاضر این پارکینگ ۷۵ درصد پیشرفت عملیاتی و فیزیکی دارد و به احتمال زیاد تا بهار سال آینده افتتاح خواهد شد. 

مدیرعامل سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری تهران ادامه داد: پارکینگ‌های امیرکبیر و مینابی در حال بهره برداری هستند و به ترتیب هر کدام ۵۵۰ و ۴۲۰ عدد ظرفیت پارک دارند. پارکینگ جوادیه در منطقه ۱۶ نیز به ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و توانایی پذیرش ۱۰۰ خودرو را به صورت همزمان دارد. 

وی با اشاره به پارکینگ‌های اعتماد و گلستانی گفت: پارکینگ‌های گلستانی و اعتماد در منطقه ۱۰ قرار دارند و هر دو به پیشرفت ۴۲ درصدی رسیده‌اند. ظرفیت هر کدام از این‌ها به ترتیب ۲۸۳ و ۲۷۱ واحد است. پارکینگ باقری نیز در منطقه ۱۸ قرار دارد و تا امروز ۲۳ درصد پیشرفت این پروژه است. این پارکینگ ظرفیت پذیرش همزمان ۴۵۰ دستگاه خودرو را داشته و شامل ۷ طبقه (۵ طبقه رو سطحی و ۲ طبقه زیرسطحی) است. 

بر اساس گزارش سایت شهر، امانی با اشاره به پارکینگ‌های در حال طراحی عنوان کرد: پارکینگ‌های سمیه و هلال احمر که در مناطق ۷ و ۱۷ جانمایی خواهند شد فعلا در مرحله طراحی توسط گروه‌های مشاور قرار دارند و هر یک به ترتیب ۶۰۰ و ۱۷۴ واحد ظرفیت دارند. پارکینگ سمیه یک مجموعه ۱۶ طبقه‌ای (۱۲ طبقه روسطحی و ۴ طبقه زیرسطحی) و پارکینگ هلال احمر یک مجموعه ۷ طبقه‌ای (۵ طبقه روسطحی و ۲ طبقه زیرسطحی) است.

