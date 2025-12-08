خبرگزاری کار ایران
مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست:

باید به پسماند نگاه اجتماعی داشته باشیم

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: بسیاری از مسایل در کشور ما ریشه های اجتماعی دارند و لازم است به مقوله مدیریت پسماند در کشور به عنوان یک مساله اجتماعی نگاه کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست در جلسه کمیته مدیریت پسماند سند ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست که در سالن سرو سازمان برگزار شد، بیان کرد: ما برای حل معضل پسماند باید از ظرفیت رسانه، مسئولیت اجتماعی و گروه های پرنفوذ در جامعه استفاده کنیم.

او افزود: ما در مساله مدیریت پسماند با طیف گسترده‌ای از مخاطبان و جوامع هدف از مدیران و مسوولان و جوامع محلی تا معلمان و اساتید و امامان جمعه روبه‌رو هستیم و باید برای تمامی اینها برنامه جدی داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما تکالیف قانونی در حوزه پسماند داریم به ویژه جنبه‌های فرهنگی آن که دستگاه ها به فراخور این تکالیف باید به آن عمل کنند.

بازگیر تصریح کرد: تلاش ما در تهیه این سند، ارتقاء فرهنگی عمومی از فرهنگ عمل به قانون در مدیران تا مطالبه گری از سوی مردم و نظارت درست از سوی دستگاه های ناظر است.

او با تاکید بر اینکه تحقق مسئولیت اجتماعی یکی از اهداف این برنامه ملی خواهد بود، تاکید کرد: ما باید توان گروه های درگیر با این مساله را افزایش دهیم و همین امر می تواند مشارکت عموم مردم را جلب کند.

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده