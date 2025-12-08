باید به پسماند نگاه اجتماعی داشته باشیم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، محمدحسین بازگیر، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت‌اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست در جلسه کمیته مدیریت پسماند سند ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست که در سالن سرو سازمان برگزار شد، بیان کرد: ما برای حل معضل پسماند باید از ظرفیت رسانه، مسئولیت اجتماعی و گروه های پرنفوذ در جامعه استفاده کنیم.

او افزود: ما در مساله مدیریت پسماند با طیف گسترده‌ای از مخاطبان و جوامع هدف از مدیران و مسوولان و جوامع محلی تا معلمان و اساتید و امامان جمعه روبه‌رو هستیم و باید برای تمامی اینها برنامه جدی داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما تکالیف قانونی در حوزه پسماند داریم به ویژه جنبه‌های فرهنگی آن که دستگاه ها به فراخور این تکالیف باید به آن عمل کنند.

بازگیر تصریح کرد: تلاش ما در تهیه این سند، ارتقاء فرهنگی عمومی از فرهنگ عمل به قانون در مدیران تا مطالبه گری از سوی مردم و نظارت درست از سوی دستگاه های ناظر است.

او با تاکید بر اینکه تحقق مسئولیت اجتماعی یکی از اهداف این برنامه ملی خواهد بود، تاکید کرد: ما باید توان گروه های درگیر با این مساله را افزایش دهیم و همین امر می تواند مشارکت عموم مردم را جلب کند.