وزیر علوم اعلام کرد:
تحصیل ۳۰ هزار دانشجوی ایرانی در ترکیه
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تحصیل ۳۰ هزار دانشجوی ایرانی در ترکیه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز دوشنبه ۱۷ آذر در گفتوگو با حجاجی کرلانقیچ، سفیر کشور ترکیه، ضمن اشاره به مواضع ترکیه در جنگ ۱۲ روزه گفت: ما از ترکیه به خاطر مواضع مثبتی که نسبت به ما در جنگ اتخاذ کرد، سپاسگزاریم. ما با ترکیه ارتباطات زیادی در حوزههای مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی داریم.
وی افزود: ۳۰ هزار دانشجوی ایرانی در ترکیه در حال تحصیل هستند. سرمایهگذاران ما در ترکیه فعال هستند. تعداد زیادی از مردم ما با هدف گردشگری به ترکیه سفر میکنند که نشاندهندهی تمایل و نگاه مثبت مردم ما به ترکیه است. دانشجویان ترک نیز در ایران در حال تحصیل هستند.
او اضافه کرد: لزوم ارتقای توان علمی کشور را در جنگ دوازده روزه دیدیم. قدرت علمی ما به قدرت نظامی ما منجر شد که درخواست آتشبس از سوی دشمن را به همراه داشت.
گفتنی است در ادامهی نشست سفیر ترکیه به یکی از مشکلات تحصیلی اشاره کرد. این مشکل به عدم تطابق نظام رتبهبندی دانشگاههای ایران و ترکیه مربوط میشد. در این زمینه وزیر علوم و معاون امور بینالملل و رییس سازمان امور دانشجویان به گفتوگو پرداختند.