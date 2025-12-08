به گزارش خبرنگار ایلنا، «سیمایی صراف» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز دوشنبه ۱۷ آذر در گفت‌وگو با ملا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی افغانستان ضمن اشاره به جنگ گفت: علم و فناوری برای امنیت و زندگی ما لازم است و باید در مسیر تحصیل علم گام برداریم.

وی در ادامه افزود: در دین و روایات ما هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست. ما با رعایت موازین شرعی، آموزش علم را برای دختران و پسران فراهم کردیم. دختران و پسران در دانشگاه‌های ما در کنار یکدیگر تحصیل می‌کنند. در ایران نیمی از مردم ما را زنان تشکیل می‌دهند، مگر می‌شود نیمی از مردم کشور را حذف کرد؟

او در ادامه اضافه کرد: چند هزار دانشجو دختر و پسر افغانستانی در دانشگاه‌های ما و چند صدهزار دانش‌آموز دختر و پسر افغانستانی در مدارس ما در حال تحصیل هستند که موجب افتخار ما است.

سیمایی بیان کرد: ما می‌توانیم در آموزش به شما کمک کنیم. ما آموزش مجازی هم داریم و بهترین اساتید ما می‌توانند به دانشجویان شما به صورت مجازی درس بدهند. حتی با تقویت اینترنت، می‌توانیم به خانم‌های افغانستانی در خانه به صورت مجازی درس دهیم و آن‌ها آموزش ببینند. ما دانشگاه پیام‌نور داریم که غالبا به صورت مجازی است و امکان تحصیل برای دختران شما را فراهم می‌کند.

وی در مورد نگرانی وزیر تحصیلات عالی افغانستان در مورد مخالفت علما با تحصیل دختران عنوان کرد: شما نگران هستید که فتوای علما باعث آشوب شود، ولی ممکن است روزی مردم اعتراض کنند. اگر مطلق رفتار کنید، مردم‌ به ستوه می‌آیند.

او در ادامه گفت: بسیاری از نیروی متخصص ما در حوزه‌ی کشورهای خلیج فارس در رشته‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند. ما در حوزه‌ی آب متخصصین شناخته‌شده‌ی بین‌المللی و در حوزه‌ی کشاورزی هزاران استاد تمام داریم که می‌توانند به شما کمک کنند.

