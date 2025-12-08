خبرگزاری کار ایران
مقام مسئول در سازمان غذا و دارو اعلام کرد:

شناسایی خریدهای غیرمتعارف در برخی داروخانه‌ها

شناسایی خریدهای غیرمتعارف در برخی داروخانه‌ها
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو گفت: مواردی از خریدهای غیرمتعارف در برخی داروخانه‌ها شناسایی و پرونده به مراجع قضایی ارسال شده است.

به گزارش ایلنا، سعید کاظمی افزود: بخش عمده زنجیره تأمین دارو از تولید تا پخش و تحویل به داروخانه در سامانه تیتک تحت کنترل قرار دارد و این سامانه توانسته است فرآیند ردیابی را به صورت یکپارچه مدیریت کند. 

وی گفت: تمامی اقلام دارویی با شناسه IRC و UID در سامانه ثبت می‌شوند و جریان ورود و خروج دارو تا سطح داروخانه به صورت کامل قابل پیگیری است. 

کاظمی ادامه داد: تیتک اکنون به‌عنوان مرجع اصلی رهگیری، امکان نظارت دقیق و مستمر بر جریان توزیع را فراهم کرده است. 

وی با اشاره به گزارش‌های منتشر شده درباره مشاهده برخی داروهای ایرانی در بازار کشورهای همسایه، گفت: موارد ثبت شده تعداد زیادی نیست و برای اطمینان بیشتر، کنترل‌های سیستمی نیز در حال تقویت است. 

کاظمی تأکید کرد: بخش زیادی از ادعاهای رسانه‌ای بیشتر جنبه هیجانی داشته و بیانگر عملکرد واقعی سامانه نیست. 

به گزارش ایفدانا، وی اضافه کرد: در بررسی‌های میدانی و تطبیق داده‌های تیتک، مواردی از خریدهای غیرمتعارف در برخی داروخانه‌ها شناسایی شده و پرونده آن‌ها برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است. 

کاظمی گفت: این اقدامات نشان می‌دهد ابزارهای کنترلی سامانه در کشف تخلفات عملکرد بالایی دارد. 

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت انجام‌شده برای توسعه تیتک، افزود: این سامانه طی سال‌های اخیر بخش عمده فرآیند ردیابی دارو را متحول کرده و اکنون یکی از پایه‌های اصلی مدیریت زنجیره توزیع به شمار می‌رود.

