عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفتوگو با ایلنا:
برخی بیمارستانهای نوساز در نقاط مختلف کشور دچار فرونشست شدهاند
«محمد جمالیان» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: مشکل بیمارستانهایهای کشور که قدیمی و فرسوده هستند، اکنون مورد تذکر دادستانی و سایر ارگانها قرار گرفته است. به دلیل قدمت این بیمارستانها، نیاز به ترمیم یا نوسازی فوری آنها از لحاظ ایمنی احساس میشود. از سوی دیگر، برخی بیمارستانهای نوساز در نقاط مختلف کشور دچار فرونشست شدهاند.
به گفته وی در این راستا کمیسیون بهداشت و درمان جلسهای با حضور کارشناسان مسکن و شهرسازی و مسئولین دفتر فنی وزارتخانه برگزار کرد. در این جلسه، تذکرات لازم درباره ایمنی بیمارستانها ارائه شد و مصوب شد که دفتر فنی وزارتخانه به بررسی استحکام بیمارستانها در مناطق تهدیدشده به فرونشست بنا، بپردازد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر از لحاظ مهندسی امکان بازسازی وجود نداشته باشد، باید جایگزینی برای این بیمارستانها تعیین شود، گفت: هرچند تعداد این بیمارستانها در کل کشور زیاد نیست، اما اهمیت آنها از نظر ایمنی بسیار بالا است. به همین دلیل، کمیسیون بهداشت و درمان این موضوع را به صورت جدی پیگیری کرده است.
جمالیان در خصوص نگرانیها از وضعیت ایمنی ۴۰ هزار تخت بیمارستانی در برخی مناطق خاطرنشان کرد: در برخی مناطق، متأسفانه زمین دچار فرونشست شده است و بیمارستانها در چنین مناطق حساسی قرار دارند. دادستانیها در این موارد وارد عمل میشوند و کمیسیون نیز در این موضوع پیگیریهای لازم را انجام داده است.