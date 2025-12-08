خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

برخی بیمارستان‌های نوساز در نقاط مختلف کشور دچار فرونشست شده‌اند

برخی بیمارستان‌های نوساز در نقاط مختلف کشور دچار فرونشست شده‌اند
کد خبر : 1724256
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون بهداشت و در مان مجلس گفت: برخی بیمارستان‌های نوساز در نقاط مختلف کشور دچار فرونشست شده‌اند.

«محمد جمالیان» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: مشکل بیمارستان‌های‌های کشور که قدیمی و فرسوده هستند، اکنون مورد تذکر دادستانی و سایر ارگان‌ها قرار گرفته است. به دلیل قدمت این بیمارستان‌ها، نیاز به ترمیم یا نوسازی فوری آن‌ها از لحاظ ایمنی احساس می‌شود. از سوی دیگر، برخی بیمارستان‌های نوساز در نقاط مختلف کشور دچار فرونشست شده‌اند.

به گفته وی در این راستا کمیسیون بهداشت و درمان جلسه‌ای با حضور کارشناسان مسکن و شهرسازی و مسئولین دفتر فنی وزارتخانه برگزار کرد. در این جلسه، تذکرات لازم درباره ایمنی بیمارستان‌ها ارائه شد و مصوب شد که دفتر فنی وزارتخانه به بررسی استحکام بیمارستان‌ها در مناطق تهدیدشده به فرونشست بنا، بپردازد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر از لحاظ مهندسی امکان بازسازی وجود نداشته باشد، باید جایگزینی برای این بیمارستان‌ها تعیین شود، گفت: هرچند تعداد این بیمارستان‌ها در کل کشور زیاد نیست، اما اهمیت آن‌ها از نظر ایمنی بسیار بالا است. به همین دلیل، کمیسیون بهداشت و درمان این موضوع را به صورت جدی پیگیری کرده است.

جمالیان در خصوص نگرانی‌ها از وضعیت ایمنی ۴۰ هزار تخت بیمارستانی در برخی مناطق خاطرنشان کرد: در برخی مناطق، متأسفانه زمین دچار فرونشست شده است و بیمارستان‌ها در چنین مناطق حساسی قرار دارند. دادستانی‌ها در این موارد وارد عمل می‌شوند و کمیسیون نیز در این موضوع پیگیری‌های لازم را انجام داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده