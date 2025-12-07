خبرگزاری کار ایران
نایب‌رئیس اول شورای‌عالی نظام پرستاری:

مصوبه شورای عالی بیمه درباره تعرفه پرستاری گنگ و غیرقابل پذیرش است

نایب‌رئیس اول شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: مصوبه شورای عالی بیمه درباره تعرفه های پرستاری گنگ است، این تصمیم از روی غفلت یا عامدانه با وجود دستور ریاست جمهوری برای دعوت نماینده نظام پرستاری در غیاب نماینده این سازمان گرفته شده و برای جامعه پرستاری قابل پذیرش نیست.

به گزارش ایلنا،  یوسف رحیمی بیان کرد: سوال این است آیا هم ارزش نسبی و هم جزء حرفه‌ای ۵۶ درصد جداگانه افزایش پیدا کردند یا برای مثال یکی از آنها ۲۵ و دیگری ۳۱ درصد افزایش پیدا می‌کند. مصوبه شورای‌عالی بیمه قابل فهم نیست.

وی افزود: خواسته سازمان نظام پرستاری این است که به‌ جز افزایش ریالی که به همه تعرفه‌های حوزه پزشکی تعلق می‌گیرد، حداقل ۵۰ درصد ارزش نسبی خدمات پرستاری افزایش پیدا کند. اگر ارزش نسبی تعرفه های پرستاری ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده که باید از آنها تشکر کنیم که ۶ درصد هم بالاتر از انتظار مصوب شده، اگر نه که انتظار پرستاران برآورده نشده است.

