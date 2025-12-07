به گزارش ایلنا، ️یاوری با بیان اینکه باید تمام انرژی ما به سمت تولید محتوا در بحث پیشگیری از اعتیاد مخصوصاً در حوزه مجازی سوق پیدا کند، گفت: فرزندان ما مدام با تلفن‌همراه فعالیت دارند و باید در حوزه پیشگیری از اعتیاد تولید محتوا در این فضا صورت گیرد.

️معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه در صورت انجام اقدامات ثمربخش جدید توسط دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد، بودجه مدنظر نیز تأمین خواهد شد، بیان کرد: باید کانال‌ها و تلویزیون‌های اینترنتی در زمینه پیشگیری از اعتیاد فعال شوند، فرزندان ما در فیلم‌ها، سریال‌ها و شبکه‌های خانگی باید سکانس‌ها و جملاتی را درباره پیشگیری از اعتیاد دریافت و درک کنند. اکنون جای ما در فیلم‌ها و سریال‌های شبکه‌های خانگی در حوزه پیشگیری از اعتیاد خالی است.

