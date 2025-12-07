خبرگزاری کار ایران
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر:

پیشگیری از اعتیاد در سریال‌های شبکه نمایش خانگی دیده نمی‌شود

کد خبر : 1724190
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: فرزندان ما در فیلم‌ها، سریال‌ها و شبکه‌های خانگی باید سکانس‌ها و جملات را درباره پیشگیری از اعتیاد درک کنند. اکنون جای ما در فیلم، سریال‌ها و شبکه‌های نمایش خانگی در حوزه پیشگیری از اعتیاد خالی است.

به گزارش ایلنا،   ️یاوری با بیان اینکه باید تمام انرژی ما به سمت تولید محتوا در بحث پیشگیری از اعتیاد مخصوصاً در حوزه مجازی سوق پیدا کند، گفت: فرزندان ما مدام با تلفن‌همراه فعالیت دارند و باید در حوزه پیشگیری از اعتیاد تولید محتوا در این فضا صورت گیرد.

️معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه در صورت انجام اقدامات ثمربخش جدید توسط دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد، بودجه مدنظر نیز تأمین خواهد شد، بیان کرد: باید کانال‌ها و تلویزیون‌های اینترنتی در زمینه پیشگیری از اعتیاد فعال شوند، فرزندان ما در فیلم‌ها، سریال‌ها و شبکه‌های خانگی باید سکانس‌ها و جملاتی را درباره پیشگیری از اعتیاد دریافت و درک کنند. اکنون جای ما در فیلم‌ها و سریال‌های شبکه‌های خانگی در حوزه پیشگیری از اعتیاد خالی است.

انتهای پیام/
