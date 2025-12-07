به گزارش ایلنا، شروین تبریزی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در ساعت ۱۱:۵۷ امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه، یک فقره تصادف زنجیره‌ای میان پنج دستگاه خودرو شامل دو پراید، یک وانت، یک سمند و یک پژوی ۲۰۶ در اتوبان امام‌علی (ع) به سمت شمال، نبش خروجی سلیمانی غرب به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و تکنسین‌های اورژانس اقدام به ارزیابی وضعیت مصدومان کردند.

تبریزی با اشاره به تعداد مصدومان این حادثه گفت: در مجموع سه نفر در این تصادف دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، وضعیت هر سه نفر رضایت‌بخش بود و همگی در محل درمان شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران در پایان از رانندگان خواست با رعایت فاصله طولی و توجه به شرایط ترافیکی، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

