تصادف زنجیره‌ای در اتوبان امام‌علی؛ سه نفر مصدوم شدند

کد خبر : 1724186
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی اورژانس استان تهران از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای ظهر امروز در اتوبان امام‌علی خبر داد و گفت: این حادثه که میان پنج خودرو رخ داد، سه مصدوم داشت که همگی در محل به‌صورت سرپایی درمان شدند.

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در ساعت ۱۱:۵۷ امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه، یک فقره تصادف زنجیره‌ای میان پنج دستگاه خودرو شامل دو پراید، یک وانت، یک سمند و یک پژوی ۲۰۶ در اتوبان امام‌علی (ع) به سمت شمال، نبش خروجی سلیمانی غرب به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و تکنسین‌های اورژانس اقدام به ارزیابی وضعیت مصدومان کردند.

تبریزی با اشاره به تعداد مصدومان این حادثه گفت: در مجموع سه نفر در این تصادف دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، وضعیت هر سه نفر رضایت‌بخش بود و همگی در محل درمان شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران در پایان از رانندگان خواست با رعایت فاصله طولی و توجه به شرایط ترافیکی، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

 

خرید طلا