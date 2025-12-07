زورگیری با قمه در غرب تهران؛ متهمان با شلیک پلیس متوقف شدند+ فیلم
در پی وقوع یک مورد زورگیری در یکی از اتوبانهای غرب تهران، سه نفر از اراذل و اوباش که با استفاده از قمه اقدام به سرقت موتورسیکلت و اموال شهروندان کرده بودند، توسط پلیس امنیت عمومی فراجا شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ سعید راستی، معاون مبارزه با شرارت پلیس امنیت عمومی فراجا درباره جزئیات این زورگیری، گفت: یکی از متهمان هنگام دستگیری با قمه به مأموران پلیس حمله کرده که نیروهای پلیس برای متوقفکردن وی ناچار به شلیک شدند و آنها را زمینگیر کردند.
به گفتهی او، در این حادثه، سارقان علاوه بر سرقت موتورسیکلت، اقدام به ربودن اموالی از جمله زنجیر، انگشتر و ساعت از یکی از شکات کرده بودند. مالک موتورسیکلت نیز بر اثر ضربات قمه مجروح و با وضعیت عمومی نامناسب در بیمارستان بستری است.
برخی شهروندان نیز اقدامات اخیر پلیس را بازدارنده توصیف کرده و تأکید کردند که شدت برخوردها باعث کاهش جرایم و افزایش احساس امنیت در ماههای اخیر شده است.