خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زورگیری با قمه در غرب تهران؛ متهمان با شلیک پلیس متوقف شدند+ فیلم

زورگیری با قمه در غرب تهران؛ متهمان با شلیک پلیس متوقف شدند+ فیلم
کد خبر : 1724149
لینک کوتاه کپی شد.

در پی وقوع یک مورد زورگیری در یکی از اتوبان‌های غرب تهران، سه نفر از اراذل و اوباش که با استفاده از قمه اقدام به سرقت موتورسیکلت و اموال شهروندان کرده بودند، توسط پلیس امنیت عمومی فراجا شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ سعید راستی، معاون مبارزه با شرارت پلیس امنیت عمومی فراجا درباره جزئیات این زورگیری، گفت: یکی از متهمان هنگام دستگیری با قمه به مأموران پلیس حمله کرده که نیروهای پلیس برای متوقف‌کردن وی ناچار به شلیک شدند و آنها  را زمین‌گیر کردند. 

به گفته‌ی او، در این حادثه، سارقان علاوه بر سرقت موتورسیکلت، اقدام به ربودن اموالی از جمله زنجیر، انگشتر و ساعت از یکی از شکات کرده بودند. مالک موتورسیکلت نیز بر اثر ضربات قمه مجروح و با وضعیت عمومی نامناسب در بیمارستان بستری است. 

برخی شهروندان نیز اقدامات اخیر پلیس را بازدارنده توصیف کرده و تأکید کردند که شدت برخوردها باعث کاهش جرایم و افزایش احساس امنیت در ماه‌های اخیر شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا