تصادف دو خودرو در اتوبان آزادگان ۷ مصدوم برجای گذاشت

تصادف دو خودرو در اتوبان آزادگان ۷ مصدوم برجای گذاشت
روابط عمومی اورژانس تهران اعلام کرد که بر اثر تصادف دو خودرو در اتوبان آزادگان، ۷ نفر مصدوم شدند و با اعزام فوری نیروهای امدادی، پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهدای هفت‌تیر منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: ساعت ۱۰:۴۷ دقیقه امروز (یکشنبه) ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودرو در اتوبان آزادگان به شرق - نرسیده به اتوبان امام علی به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد. 

با اعلام این گزارش بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند. 

متاسفانه در این حادثه ۷ نفر دچار مصدومیت شدند که بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان شهدای هفت تیر انتقال داده شدند. 

