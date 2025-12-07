تصادف دو خودرو در اتوبان آزادگان ۷ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران اعلام کرد: ساعت ۱۰:۴۷ دقیقه امروز (یکشنبه) ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه خودرو در اتوبان آزادگان به شرق - نرسیده به اتوبان امام علی به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

با اعلام این گزارش بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

متاسفانه در این حادثه ۷ نفر دچار مصدومیت شدند که بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان شهدای هفت تیر انتقال داده شدند.

