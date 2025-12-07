خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان ثبت احوال خبر داد:

آغاز صدور شناسنامه نوزادان به صورت الکترونیکی

کد خبر : 1723900
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، در آیین بهره برداری از طرح‌های فناوری از آغاز صدور هوشمند شناسنامه نوزادان در کشور بدون مراجعه حضوری والدین خبر داد.

به گزارش ایلنا، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، در آیین بهره‌برداری از طرح‌های فناوری سازمان ثبت احوال گفت: این سازمان در راستای تحقق دولت هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین، روند صدور شناسنامه نوزاد را به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند آغاز کرده است. 

کارگر بیان کرد: از سال گذشته با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روند صدور گواهی ولادت به صورت کاملا الکترونیکی آغاز شد و در گام بعدی روند صدور شناسنامه نوزاد نیز از طریق درگاه سهیم (سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان) اجرایی شد. 

وی تصریح کرد: از این پس، دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست و پدر نوزاد با مراجعه به سامانه سهیم و وارد کردن کد رهگیری گواهی ولادت الکترونیکی، نام نوزاد را ثبت کند و پس از تأیید اطلاعات، روند صدور شناسنامه به صورت خودکار انجام پذیرفته و شناسنامه از طریق پست به درب منزل ارسال می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: این طرح موجب افزایش امنیت و صحت داده‌های ولادت، جلوگیری از جعل اسناد، تسهیل خدمت‌رسانی و ثبت بهنگام وقایع حیاتی در کشور خواهد شد.

