آغاز صدور شناسنامه نوزادان به صورت الکترونیکی

به گزارش ایلنا، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، در آیین بهره‌برداری از طرح‌های فناوری سازمان ثبت احوال گفت: این سازمان در راستای تحقق دولت هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین، روند صدور شناسنامه نوزاد را به صورت کاملاً الکترونیکی و هوشمند آغاز کرده است.

کارگر بیان کرد: از سال گذشته با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روند صدور گواهی ولادت به صورت کاملا الکترونیکی آغاز شد و در گام بعدی روند صدور شناسنامه نوزاد نیز از طریق درگاه سهیم (سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان) اجرایی شد.

وی تصریح کرد: از این پس، دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست و پدر نوزاد با مراجعه به سامانه سهیم و وارد کردن کد رهگیری گواهی ولادت الکترونیکی، نام نوزاد را ثبت کند و پس از تأیید اطلاعات، روند صدور شناسنامه به صورت خودکار انجام پذیرفته و شناسنامه از طریق پست به درب منزل ارسال می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: این طرح موجب افزایش امنیت و صحت داده‌های ولادت، جلوگیری از جعل اسناد، تسهیل خدمت‌رسانی و ثبت بهنگام وقایع حیاتی در کشور خواهد شد.

