آزادی گروگان نوجوان
سه گروگان گیر که نوجوان بمی را گروگان گرفته بودند، با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: با تلاش شبانه روزی پلیس آگاهی بم، سه عضو یک باند گروگانگیری که یک نوجوان را ربوده و در ازای آزادیاش ۴۰۰ میلیارد ریال درخواست کرده بودند، دستگیر شدند.
سردار «موقوفهئی» افزود: پس از ربایش این نوجوان و تماس آدمربایان با خانوادهاش برای دریافت مبلغ هنگفت، تیمهای تخصصی پلیس وارد عمل شدند و با رصدهای اطلاعاتی و پیگیریهای بیوقفه، موفق به شناسایی هویت گروگانگیران شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی اظهار داشت: با همکاری مؤثر پلیس و بزرگان طوایف محلی، مخفیگاه متهمان در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، هر سه عضو این باند دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: نوجوان ربودهشده در سلامت کامل آزاد و دقایقی پیش به آغوش گرم خانوادهاش بازگشت.