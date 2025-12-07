خبرگزاری کار ایران
آزادی گروگان نوجوان

سه گروگان گیر که نوجوان بمی را گروگان گرفته بودند، با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: با تلاش شبانه روزی پلیس آگاهی بم، سه عضو یک باند گروگان‌گیری که یک نوجوان را ربوده و در ازای آزادی‌اش ۴۰۰ میلیارد ریال درخواست کرده بودند، دستگیر شدند. 

سردار «موقوفه‌ئی» افزود: پس از ربایش این نوجوان و تماس آدم‌ربایان با خانواده‌اش برای دریافت مبلغ هنگفت، تیم‌های تخصصی پلیس وارد عمل شدند و با رصدهای اطلاعاتی و پیگیری‌های بی‌وقفه، موفق به شناسایی هویت گروگان‌گیران شدند. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی اظهار داشت: با همکاری مؤثر پلیس و بزرگان طوایف محلی، مخفیگاه متهمان در استان سیستان و بلوچستان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه، هر سه عضو این باند دستگیر شدند. 

فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: نوجوان ربوده‌شده در سلامت کامل آزاد و دقایقی پیش به آغوش گرم خانواده‌اش بازگشت.

 

