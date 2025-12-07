رئیس سازمان غذا و دارو:
آینده داروسازی فراتر از نسخه و قفسه است
رئیس سازمان غذا و دارو، از دانشجویان رشته داروسازی به عنوان امیدآفرینان آینده علم داروسازی ایران نام برد.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت روز دانشجو (۱۶ آذر)، جایگاه دانشجویان داروسازی را به عنوان میراثداران گذشته و آیندهنگران امروز، مورد توجه قرار داد و گفت: روز دانشجو تنها یادمان یک واقعه نیست؛ نشانی است از راهی که از پرسش آغاز میشود و به روشنایی میرسد. هر نسلی که پا به این راه میگذارد، با خود امیدی تازه میآورد؛ امیدی که اگر با دانش و درنگ همراه شود، میتواند تقدیری نو برای علم و جامعه رقم زند.
وی افزود: در روزگار ما، داروسازی در بزنگاهی ایستاده است؛ تحولات علمی و فناوریهای نوپدید، هر آنچه را سالها پایدار مینمود دگرگون کردهاند. هوش مصنوعی، تحلیل داده و درمانهای پیشرفته، حوزهای که زمانی به گامهای آرام خو کرده بود، امروز به شتابِ زمانه پیوند زدهاند. این تغییرات نه بیمآورند و نه راهبند، بلکه نشانهای است که آینده را دیگر نمیتوان با معیارهای دیروز فهمید.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به موقعیت دانشجویان داروسازی گفت: آنها میراثدار گذشتهاند اما به شیوه آینده میاندیشند. دغدغههایشان شبیه نسلهای پیش است، اما افق پیشروی آنان دیگرگون شده است؛ زیرا جهان پزشکی و داروسازی به سوی درمانهای شخصیسازیشده، خدمات دیجیتال و شیوههای نوین ارائه خدمت میل کرده است. داروخانهها نیز در برابر چنین تغییری بیخبر نیستند. انتظار میرود دانشجوی امروز نه فقط داننده دارو، بلکه آگاهِ زمانه خود باشد؛ کسی که میفهمد سلامت فراتر از نسخه و قفسه است و با فناوری، اخلاق حرفهای و مسئولیت اجتماعی پیوند خورده است.
به گزارش ایفدانا، پیرصالحی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو بر این باور است که آینده صنعت داروسازی را تنها با دیروز نمیتوان ساخت. باید گوش سپرد به صدای جوانانی که تازه قدم در میدان نهادهاند و نگاهشان به فردا نزدیکتر است. آنان که اگر نقد میکنند، از سر فهم است و اگر پیشنهاد میدهند، از سر امید. روز دانشجو یادآور همین امید است؛ اینکه هیچ تحول بزرگی بدون حضور نسل تازه رخ نداده و نخواهد داد.
رئیس سازمان غذا و دارو، روز دانشجو را به تمامی دانشجویانی تبریک گفت که در میان دشواریها همچنان شوق دانستن را پاس میدارند و میکوشند تا فردای داروسازی ایران نه تکرار گذشته، بلکه تفسیر بهتر آن باشد.