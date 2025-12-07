آغاز فعالیت سامانه بارشی از غرب کشور

به گزارش ایلنا، بر اساس نقشه های هواشناسی، از روز یکشنبه - ۱۶ آذر - سامانه بارشی فعالی از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور شده و در استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، ایلام، لرستان بارندگی رعد و برق، وزش باد شدیدموقت و در برخی نقاط گردوخاک به همراه دارد.

این سامانه در نقاط مرتفع و سردسیر با بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ به همراه خواهد داشت.

از روز دوشنبه تا پنجشنبه (۱۷ تا ۲۰ آذر) این سامانه علاوه بر مناطق فوق در خوزستان چهارمحال و بختیاری کهگیلویه و بویر احمد، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، گیلان و مازندران سبب بارش می شود.

همچنین روز چهارشنبه - ۱۹ آذر - در غرب اصفهان و پنجشنبه در شمال فارس، بوشهر و جزایر واقع در شمال خلیج فارس نیز بارش پیش بینی می شود.

امروز در استانهای تهران، کرج، اصفهان مشهد و دوشنبه در مشهد تداوم آلودگی هوا تداوم می یابد.

انتهای پیام/