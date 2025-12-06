اعلام تعرفههای اقلام اروتز و پروتز
براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر ۱۶۹ قلم وسایل کمکپزشکی در قالب اروتز و پروتز برای استفاده بیمهشدگان، بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش بیمه ارائه میشود.
به گزارش ایلنا از سازمان تأمین اجتماعی، اندام مصنوعی یا پروتز مانند دست یا دندان مصنوعی، وسایل کمکپزشکی است که در صورت فقدان تمام و یا قسمتی از عضو، به منظور جبران این کمبود مورد استفاده قرار میگیرد.
اروتز نیز به وسایل کمک پزشکی مانند عینک و سمعک گفته میشود که برای بهبود عملکرد عضوی که دچار اختلال شده است به کار میرود.
چه افرادی می توانند از خدمات و اقلام اروتز و پروتز بهره مند شوند؟
طبق قانون، «بیمهشدگان اجباری و افراد تحت تکفل آنان»، «بیمهشدگان اختیاری و افراد تحت تکفل آنان»، «بیمهشدگان توافقی و افراد تحت تکفل آنان»، «مقرریبگیران بیمه بیکاری و افراد تحت تکفل آنان» و «مستمریبگیران و افراد تحت تکفل آنان که مشمول ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی هستند» مشمولان بهرهمندی از خدمات و اقلام اروتز و پروتز هستند.
براساس مقررات تأمین اجتماعی، استفاده مجدد از اقلام پروتز و اروتز طبق جدول پیوست با رعایت دوره تمدید، بلامانع است و سایر اقلام، صرفاً برای یک بار به مشمولان قابل پرداخت خواهد بود.
اقلام و زمان تمدید وسایل اروتز و پروتز
عینک طبی «فریم و شیشه عینک» هر ۱۰ سال یک بار (در صورت گذشت ۱۰ سال از آخرین پرداخت هزینه عینک قبلی)، شیشه عینک طبی هر ۲ سال (در صورت گذشت ۲ سال از آخرین پرداخت هزینه عینک یا شیشه، صرفاً بابت یکی از انواع عینک قابل پرداخت است)، کنتاکت لنز هر ۵ سال، سمعک هر ۱۰ سال (بابت یک گوش، به استثنای کودکان زیر ۶ سال)، ویلچر هر ۷ سال، چشم مصنوعی هر ۵ سال، دست و پای مصنوعی هر ۵ سال، کفش طبی کلابفوت هر سال (تا پایان ۱۰ سالگی)، بریس دنیس براون متحرک هر سال (تا پایان ۴ سالگی).
مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری
متقاضیان بهرهمندی از این حمایت می توانند از طریق مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir و با ورود به منوی بیمهشدگان/ حمایتهای کوتاهمدت/ درخواست کمک هزینه اروتز و پروتز نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک مربوطه اقدام کنند، همچنین متقضیان برای اطلاعات بیشتر در مورد تعرفههای اروتز و پروتز به https://tamin.ir/file/file/۷۱۱۰۳۴ مراجعه کنند .
هزینههای قابل پرداخت تعرفههای اروتز و پروتز
یکدست دندان کامل (دو فک) ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
نیمدست دندان (یک فک) ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
پارشیل دندانی (دندان مصنوعی تکی) بابت هر دندان ۳۵۰ هزار تومان
شیشه عینک طبی ۳۵۰ هزار تومان
عینک طبی کامل (فریم و شیشه فریم) یک میلیون و ۵۰ هزار تومان
کنتاکت لنز (یک جفت) ۸۴۵ هزار تومان
سمعک (یک دستگاه) ۳میلیون و ۹۰۰هزار تومان
چشم مصنوعی ۵ میلیون و۸۵۰ هزار تومان
ویلچر (صندلی چرخدار) ۳ میلیون و ۹۰۰هزار تومان
دستگاه محرک عصبی ۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان
عصا ۳۹۰ هزار تومان
واکر: ۷۱۵ هزار تومان