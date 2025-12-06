هشدار درباره‌ عرضه قاچاق داروی کاهش وزن ریتاتروتاید در فضای مجازی

به گزارش ایلنا، پوریا ترکمن گفت: مطالعات بالینی ریتاتروتاید هنوز تکمیل نشده و طبق اعلام منابع بین‌المللی، این دارو در هیچ کشوری از جمله کشور سازنده در دسترس عموم قرار ندارد. او تأکید کرد: عرضه غیرقانونی چنین دارویی، حتی در صورت کسب مجوز احتمالی در آینده، می‌تواند سلامت مردم را با خطر جدی مواجه کند.

این متخصص داروسازی بالینی و با اشاره به حساسیت بالای این دارو در زنجیره سرد افزود که نگهداری آن باید در دمای کنترل‌شده یخچال انجام شود و هرگونه اختلال در این شرایط، ساختار و کارآیی آن را از بین می‌برد.

ترکمن احتمال ارائه نمونه‌های تقلبی یا فاقد ماده موثره در بازار قاچاق را بسیار بالا دانست و توضیح داد که تجربه‌های مختلف در ایران و جهان نشان داده بسیاری از داروهای قاچاق آلوده، بی‌اثر یا دارای ناخالصی‌های خطرناک هستند و در مواردی موجب آسیب‌های جدی شده‌اند.

کارشناس دبیرخانه فهرست رسمی دارویی کشور تأکیدکرد: داروهای استاندارد و دارای مجوز برای مدیریت چاقی در کشور موجود است و بیماران باید درمان کاهش وزن را صرفاً زیر نظر پزشک متخصص و با استفاده از داروهای مجاز انجام دهند.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، هرگونه مصرف فرآورده‌های قاچاق از جمله ریتاتروتاید (Retatrutide) می‌تواند پیامدهای جدی و غیرقابل پیش‌بینی برای مصرف‌کنندگان داشته باشد.

انتهای پیام/