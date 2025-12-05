خبرگزاری کار ایران
هشدار هلال‌احمر درباره سامانه بارشی نیرومند و آماده‌باش تیم‌های امدادی

هشدار هلال‌احمر درباره سامانه بارشی نیرومند و آماده‌باش تیم‌های امدادی
ورود سامانه نیرومند بارشی از بامداد یکشنبه، چهار استان غربی کشور را در معرض سیلاب و طغیان رودخانه‌ها قرار داده و هم‌زمان معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال‌احمر، از آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی این جمعیت و لزوم پرهیز مردم از حضور در مناطق پرخطر خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدحسین کبادی با اعلام ورود سامانه نیرومند و پرانرژی بارشی از بامداد یکشنبه ۱۶ آذر، گفت: این سامانه از مرزهای آذربایجان غربی وارد کشور می‌شود و بارش‌ها از همان ساعات ابتدایی در این استان آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به گسترش دامنه فعالیت سامانه افزود: از غروب یکشنبه بارش‌ها به شکل گسترده استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و این وضعیت تا روز چهارشنبه ۱۹ آذر ادامه خواهد داشت.

کبادی با تأکید بر شدت بارندگی در نیمه جنوبی آذربایجان‌ غربی، نیمه غربی کردستان، کرمانشاه و ایلام هشدار داد که احتمال وقوع آب‌ گرفتگی، سیل و طغیان رودخانه‌ها در این مناطق بسیار بالاست. برآوردها نشان می‌دهد میزان بارش بین ۴۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر خواهد بود؛ به‌ویژه در غرب کردستان، مناطق مرزی جنوب آذربایجان غربی و نیمه غربی کرمانشاه و ایلام.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به آماده‌باش کامل تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر گفت: تمام تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در استان‌های در معرض خطر در حالت آماده‌باش قرار دارند و تجهیزات امدادی برای مقابله با شرایط احتمالی بسیج شده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی هلال‌احمر، کبادی همچنین از مردم خواست در شرایط طغیان رودخانه‌ها به هیچ عنوان از پل‌های در معرض خطر با هر نوع وسیله نقلیه عبور نکنند و در صورت نیاز فوراً با شماره اضطراری ۱۱۲، ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

