اجرای طرح زوج و فرد شنبه و یکشنبه از در منازل

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران از فردا تا پایان روز یکشنبه، طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از در منازل در تهران اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دار ، مواد غذایی و وسایل نقلیه ای حمل بتن که مجوز رسمی دارن ،  نیز در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و  فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا نیز اقدام می‌کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت:  فعالیت دانشگاه‌ها و ادارات فردا به شکل عادی ادامه پیدا خواهد کرد و تنها مدارس ابتدایی فردا به صورت مجازی خواهند بود.

بنابر اعلام پلیس، تردد خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران بلامانع است.

