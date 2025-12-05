اجرای طرح زوج و فرد شنبه و یکشنبه از در منازل

به گزارش ایلنا، سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دار ، مواد غذایی و وسایل نقلیه ای حمل بتن که مجوز رسمی دارن ، نیز در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.