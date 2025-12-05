ورود استاندار تهران به حل ارائه خدمات به بیماران خاص و ایجاد خانه بهداشت و ایمن سازی راههای روستایی تهران
استاندار تهران در بازدید از روستاهای مرکزی تهران بر پیگیری و تعیین تکلیف برای دستگاهها و ارائه خدمات به بیماران خاص و ایجاد خانه بهداشت و ایمن سازی راههای روستایی تهران تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در ادامه سفر نیمروزی به روستاهای مرکزی بخش تهران، با حضور در دهیاری مسگرآباد با همراهی مدیران کل و اعضای شورای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی، به بررسی مشکلات روستاهای بهش مرکزی تهران، رفع موانع ایجاد خانه بهداشت و ایمن سازی راه های روستایی و بیمارستان آیتالله هاشمی رفسنجانی مسگرآباد برای ارائه خدمت به بیماران خاص پرداخت.