به گزارش ایلنا، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در ادامه سفر نیمروزی به روستاهای مرکزی بخش تهران، با حضور در دهیاری مسگرآباد با همراهی مدیران کل و اعضای شورای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی، به بررسی مشکلات روستاهای بهش مرکزی تهران، رفع موانع ایجاد خانه بهداشت و ایمن سازی راه های روستایی و بیمارستان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مسگرآباد برای ارائه خدمت به بیماران خاص پرداخت.