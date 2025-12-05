دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران خبر داد؛
فعالیت مدارس ابتدایی در استان تهران به استثنای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم و قرچک ۱۵ و ۱۶ آذرماه غیر حضوری شد
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا از مجازی شدن آموزش مدارس ابتدایی در شهر و استان تهران به استثنای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم و قرچک طی شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه خبر داد گفت: طرح زوج و فرد همچنان پابرجاست و ادارات نیز فعال خواهند بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، حسن عباس نژاد عصر جمعه از تشکیل هشتمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در استانداری تهران خبر داد و اظهار کرد: بنا بر گزارش تمامی اعضای کارگروه، تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
عباس نژاد با اشاره به داده هاو جمعبندیهای صورت گرفته اعلام کرد: بنا بر مصوبات کارگروه مقررشد؛ فعالیت مدارس ابتدایی در شهر و استان تهران به استثنای فیروزکوه، ملارد، رباط کریم و قرچک طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ آذرماه به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار شود.
وی درخصوص وضعیت فعالیت دستگاهها نیز بیان کرد: فعالیت همه ادارات دایر میباشد و دستگاههای دولتی با نظر مدیران میتوانند به مادران شاغلی که فرزند خردسال پیش دبستانی و دبستانی دارند دورکاری اعمال کنند.
عباس نژاد اظهار کرد: تردد کامیونها در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است.
وی گفت: طبق مصوبات ضروری است که از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانهها و توقف گاههای شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامهها و اقدامات مدیریت ترافیک و بهروزرسانی و نصب دوربینهای هوشمند با جدیت دنبال شود و طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامیگردد و اصناف از ۹:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود.
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران افزود: اطلاعرسانی گسترده درباره توصیههای بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخوبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداریها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاههای علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیههای بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاهها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیتهای عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.
وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع میشود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکتهای سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کورههای فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود.