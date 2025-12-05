خبرگزاری کار ایران
ایلنا گزارش می‌دهد:

حمله شرورها به معترضانِ گران‌فروشی یک رستوران در شمال‌غرب تهران؛ یکی از متهمان با شلیک پلیس زمین گیر شد + فیلم
در پی حمله چند فرد شرور به مشتریان یک رستوران در شمال‌غرب تهران به‌دنبال اعتراض آنان به گران‌فروشی، پلیس امنیت عمومی فراجا با اجرای عملیاتی سریع، تمامی عوامل این درگیری را شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پلیس امنیت عمومی فراجا موفق شد یک باند شش‌نفره از عوامل شرارت را که به‌دنبال اعتراض مشتریان یک رستوران در شمال‌غرب تهران اقدام به ضرب و جرح شهروندان می‌کردند، دستگیر کند. 

این ماجرا پس از آن آغاز شد که چند مشتری نسبت به مبلغ بالای فیش رستوران اعتراض کردند. به‌گفته یکی از شهروندان آسیب‌دیده، متصدی رستوران با کمک چند نفر از افراد شرور، کرکره را پایین کشیده و با سلاح سرد از جمله قمه و چاقو به آن‌ها حمله‌ور شده‌اند. این درگیری منجر به جراحات سنگینی برای چند نفر از شهروندان شد. 

با اعلام گزارش حادثه، موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت و عملیات ضربتی برای شناسایی و دستگیری عاملان این حمله اجرا شد. در جریان عملیات، یکی از متهمان که با قمه در برابر مأموران مقاومت می‌کرد با شلیک پلیس زمین‌گیر و به بیمارستان منتقل شد. 

بر اساس گفته‌های سرهنگ سعید راستی معاون مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی، مجموعاً شش نفر در این پرونده دخیل بوده‌اند که پنج نفر از آن‌ها به‌عنوان عوامل درگیری و یک نفر نیز از کارکنان رستوران معرفی شده است. 

به گفته وی، این افراد در ازای دریافت مبالغی از صاحب رستوران، در زمان بروز اعتراض مشتریان برای زهر چشم گرفتن وارد عمل می‌شدند. 

سرهنگ راستی همچنین اعلام کرد: میزان شرارت‌ها در کشور از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام/
