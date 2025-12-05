انتشار فهرست محصولات آرایشی لب فاقد مجوز
روابط عمومی سازمان غذا و دارو فهرست تازهای از فرآوردههای آرایشی حوزه لب را که بدون مجوز و فاقد تأییدیههای ایمنی هستند، منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد تعدادی از محصولات آرایشی لب به دلیل نداشتن مجوزهای معتبر، نبود مستندات ترکیبات وعدم رعایت ضوابط ایمنی، در زمره اقلام غیرمجاز قرار گرفتهاند. این فهرست شامل موارد زیر است:
رژلب جامد:
YORN، JULIUS، CALISTA، JOUCCC
رژلب مایع و برق لب:
ROMANTIC MATTE، MAGIC YOUR LIFE، Fruit، Ramesh
تینت لب:
ROMANTIC RAIN، hold morning
بالم لب:
DROHOO، ROMANTIC MATTE، THE BODY SHOP Coconut
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد استفاده از محصولات فاقد مجوز به دلیل نامشخص بودن ترکیبات و شرایط تولید، میتواند باعث بروز حساسیت و آسیبهای پوستی شود. این اقلام در اولویت اقدامات نظارتی سازمان قرار دارند و مسیر توزیع آنها در حال بررسی است.
همچنین از مردم خواسته شد در صورت مشاهده این محصولات در سطح عرضه، موارد را از طریق سامانههای نظارتی سازمان یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی گزارش کنند. سازمان غذا و دارو تأکید کرد برخورد قانونی با عرضهکنندگان این فرآوردهها با همکاری نهادهای نظارتی ادامه خواهد داشت.