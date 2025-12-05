به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، بعد از ظهر جمعه، هشتمین کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در استانداری برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش این جلسه بر اساس مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ قانون هوای پاک رأس ساعت ۱۴ امروز در سالن جلسات استانداری تشکیل خواهد شد نتیجه مصوبات به آگاهی مردم خواهد رسید.

