معاون پرستاری وزارت بهداشت تاکید کرد؛
ضرورت اجرای طرح «زیست پرستار» و حمایتهای معیشتی از پرستاران
شورای هماهنگی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حضور معاون پرستاری وزارت بهداشت، رئیس و معاون توسعه دانشگاه، مدیر پرستاری دانشگاه و نمایندگان مراکز درمانی استان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست مهمترین مصوبات معاونت پرستاری برای ارتقای رفاه پرستاران و تثبیت نیروی انسانی تشریح شد.
عباس عبادی در این جلسه بر ضرورت مطالبهگری حرفهای، منطقی و محترمانه پرستاران تأکید و مهمترین پیگیریها، مصوبات و اولویتهای معاونت پرستاری وزارت بهداشت را معرفی کرد. از جمله این اقدامات میتوان به معافیت مالیاتی پلکانی کادر سلامت، اصلاح کسورات بازنشستگی، تلاش برای استخدام سالانه ۱۵ هزار پرستار و اجرای دستورالعمل اینترشیپ اشاره کرد.
وی در توضیح طرح «زیست پرستار» گفت: این طرح با برآورد ۶.۳ همت برای سه سال طراحی شده و هدف آن حمایت از مسکن و پانسیون پرستاران، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، و تثبیت نیروی انسانی است.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به چالشهای جذب نیروی انسانی در برخی استانها افزود: با وجود فراخوان جذب پرستار، استانهایی مانند سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود داوطلب و رقابت شدید با بازار کار مناطق صنعتی همچنان با کمبود نیرو مواجهاند. افزایش جذابیتهای شغلی و مزایای رقابتی برای جذب و تثبیت پرستاران ضروری است.
عبادی درباره اصلاح کسورات بازنشستگی و معافیت مالیاتی نیز توضیح داد: اصلاح چهار درصد کسورات بازنشستگی و معافیت مالیاتی پرستاران با هدف کاهش فشار مالی و تسهیل امکان بازنشستگی ۲۵ساله اجرا میشود تا نیروهای پرستاری بدون دغدغه مالی خدمت کنند.
وی همچنین در خصوص دستورالعمل اینترشیپ وکارانه آموزشی اعضای هیئت علمی گفت: دو درصد اعتبارات توانمندسازی در کمیتهای متشکل از مدیران پرستاری، آموزش و توسعه توزیع خواهد شد که بخش اصلی آن به اینترشیپ اختصاص دارد و بخش دیگر بهکارانه آموزشی اعضای هیات علمی مشروط بر حضور فعال در عرصه بالین.
در ادامه نشست، موضوع ساماندهی کارکنان مناطق کمبرخوردار و نیروهای فعال در دوران کرونا مطرح شد و دکتر عبادی از پیگیری تبدیل وضعیت این نیروها و ارائه امتیازات ویژه خبر داد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: جمعبندی نهایی این نشست در جلسه آینده شورای معاونین ارائه خواهد شد و پیگیری موضوعاتی مانند اضافهکار، وضعیت نیروی انسانی و حمایت ویژه از استانهای کمبرخوردار در دستور کار جدی معاونت پرستاری قرار دارد.
به گفته وی، اصلاحات و مصوبات جدید، همزمان با ارتقای رفاه و رضایت شغلی پرستاران، کیفیت خدمات درمانی را نیز افزایش خواهد داد.
عبادی در پایان تاکید کرد: انسجام و همگرایی در بدنه نظام سلامت اهمیت ویژهای دارد و با اجرای این مصوبات، چشمانداز مثبت و پایدار برای پرستاری کشور ایجاد خواهد شد.
همچنین دکتر محمدحسن محمدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، با تأکید بر نقش حیاتی پرستاران در ارائه خدمات درمانی گفت: پرستاران ستون اصلی خدمات کیفی بیمارستانها هستند و بدون تلاش آنها، اجرای پروژههای مهم و ارتقای سطح دسترسی به خدمات ممکن نخواهد بود.
وی افزود: ۱۰ پروژه کلیدی در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان در حال اجراست، از جمله راهاندازی پیشرفتهترین بخش مراقبتهای ویژه و تکمیل چرخه درمان سرطان، که در همه آنها نقش پرستاران حیاتی است.
محمدی همچنین کمبود نیروی پرستار را بزرگترین چالش دانشگاه دانست و بر ضرورت پرداخت حقوق معوقه و ارتقای شرایط رفاهی پرستاران تأکید کرد.
به گزارش وبدا، در این نشست، خانم دکتر اکبری، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، گزارشی از عملکرد مدیریت پرستاری دانشگاه ارائه داد.