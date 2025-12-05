طرحهای توسعه شهری باید با نظر شهروندان تهیه شود
معاون شهردار تهران بر ضرورت مردمیسازی شهرسازی و معماری پروژههای مختلف شهری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، نشست شورای معاونین شهرسازی و معماری مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به ریاست نصرالله آبادیان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و با حضور شهردار منطقه ۲۰ و معاونین شهرسازی مناطق، روز گذشته در محل شهرداری منطقه ۲۰ برگزار شد.
نصرالله آبادیان در این نشست ضمن قدردانی از زحمات چهارساله حمیدرضا صارمی معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران، اقدامات وی را منشأ آثار مثبت برای شهر دانست.
وی در ادامه به بازنگری طرح جامع شهر تهران اشاره کرد و گفت: شرح خدمات مشاور طرح جامع جدید تهران آماده شده و بهزودی مشاور آن انتخاب نیز انتخاب خواهد شد، بهگونهای که تدوین طرح جامع و طرح تفصیلی به صورت همزمان انجام میشود. البته ضرورت دارد که در فرایند تدوین طرح تفصیلی، تمامی مناطق مشارکت فعال داشته باشند.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری همچنین تأکید کرد که زیرساختهای فنی برای تهیه طرحهای موضعی و موضوعی آماده شده و باید این طرحها برای هر منطقه و محله بر اساس آراء و نظرات شهروندان تدوین شوند.
وی افزود: کلان ایده ما این است که معماری همه پروژههای کلانشهر با نظر معاونت شهرسازی و معماری تهیه و اجرا شود و حوزه معماری و شهرسازی به صورت مردمی و با مشارکت شهروندان پیش رود.
به گزارش شهر، همچنین در این نشست، وضعیت شهرسازی مناطق و چالشهای موجود مورد بررسی قرار گرفت و معاونین شهرسازی مناطق مختلف نیز با ارائه گزارشهای خود، مهمترین موانع اجرایی و چالشهای پیشروی پروژهها را مطرح کردند.