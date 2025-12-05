افتتاح باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) از ۲۰ آذر
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از افتتاح رسمی باغ راه حضرت فاطمه زهرا خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در نشست هماهنگی افتتاح باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) که با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، مدیرکل هماهنگی تحولات نرمافزاری شهرداری تهران و نمایندگان ادارات کل و سازمانهای شهرداری در سالن جلسات این شرکت برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای انجام شده از سوی سازمان نوسازی شهرداری تهران در اجرای عملیات عمرانی این پروژه افزود: باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان بزرگترین پروژه بازآفرینی شهری کشور به شمار میرود و از این رو برگزاری رویدادی متناسب با اهمیت و اقدام انجام شده دارای اهمیت بالایی است.
وی اضافه کرد: پروژه باغ راه حضرت زهرا (س) در بخشهای متعددی از جمله در بخش فرهنگی، ورزشی، تجاری، مذهبی، دانش بنیان و موضوعات دیگر طراحی و اجرا شده است. این مهم منجر به آن شده است که شهرداران شهرهای دیگر این کلان پروژه شهری تهران را به عنوان الگویی برای اجرای طرحهای بازآفرینی شهری در شهرهای خود مورد توجه قرار دهند.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به پیشرفت ۹۸ درصدی عملیات عمرانی در باغ راه حضرت زهرا (س) از افتتاح رسمی این مجموعه با حضور شهردار تهران خبر داد و گفت: همزمان با ۲۰ آذرماه با حضور شهردار تهران، پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) به شکل رسمی افتتاح و بخشهای مختلف آن برای استفاده عموم قابل دسترس خواهد بود.
ناظم رضوی با بیان اینکه نامگذاری باغ راه به نام حضرت زهرا (س)، اهمیت استفاده از کاربرهای تعریف شده در این فضا را متناسب با این نامگذاری دوچندان کرده است، ادامه داد: مکاتباتی با شهردار محترم تهران به انجام رسیده است تا فضاهای موجود در باغ راه به مدت ۶ ماه و به شکل موقت در اختیار متقاضیان تأیید شده از سوی ادارات کل، سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران با در نظر گرفتن نوع فعالیت صنفی متناسب با موضوع مادر و مادرانگی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در انتخاب کاربریها در فضای باغ راه باید به گونهای عمل شود که احساس رهاشدگی در این مجموعه احساس نشود، ادامه داد: در برنامهریزی برای واگذاری واحدهای موجود در باغ راه به گونهای عمل خواهد شد که شاهد رونق کسب و کارها و فضایی مناسب برای ایجاد فضای کسب و کار در این محدوده خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به وجود برخی نواقص در فضای درونی و اطراف باغ راه حضرت زهرا (س) گفت: نشستهای فشردهای با مدیران بخشهای مختلف شهرداری برای برطرف کردن نواقص بصری، عمرانی، ترافیکی و موضوعاتی مانند آن در حال برگزاری است و انتظار میرود با پیگیریهایی که از سوی مدیران مرتبط با هر بخش در حال انجام است، این نواقص در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
ناظم رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طراحی نمادهای شهری با موضوعیت باغ راه حضرت زهرا (س) از سوی گروههای مردمی و مجموعههای متولی در شهرداری در حال انجام است، بیان داشت: برخی گروههای مردمی ایدهها و طراحی نمادهای فاخر و ارزشمندی را به انجام رساندهاند که برخی از این ایدهها و نمادها در مراسم افتتاحیه رونمایی و در آینده در مجموعه باغ راه حضرت زهرا (س) نصب خواهد شد.
به گفته وی، این نمادها با موضوع حضرت زهرا (س) و موضوع زن و نقش و جایگاه آن در جامعه در قالب ۴۶ موضوع مختلف تدوین شده است تا شهروندان با مشاهده این نمادها تصویری درست و دقیق از کارکردهای زن در جامعه و خانواده داشته باشند. هدف از طراحی چنین نمادهایی، هویت بخشی به باغ راه حضرت زهرا (س) و ایجاد روح و معنویت زن در این مجموعه است.
به گزارش شهر، در این نشست مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، مدیرکل هماهنگی تحولات نرمافزاری شهرداری تهران و نیز نمایندگان و مدیران سازمانها، ادارات کل و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران هر یک پیشنهادات و دیدگاههای خود را در باره برگزاری هر چه بهتر آیین افتتاح باغ راه حضرت زهرا ارائه کردند.