سازمان هواشناسی اعلام کرد:
پیش بینی کاهش آلاینده های جوی از سه شنبه آینده
سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرد که از روز سه شنبه با ورود سامانه جدید از غرب کشور از میزان آلاینده های جوی کاسته شود.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی کشور، روز جمعه در برخی مناطق واقع در گیلان و غرب مازندران همچنین در کرمانشاه، ایلام، لرستان، جنوب استان های فارس، کرمان و هرمزگان افزایش ابر، وزش باد، رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.
روز شنبه تنها در ارتفاعات زاگرس جنوبی واقع در جنوب کرمان و شمال هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می دهد و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت واقع در نیمه غربی کشور افزایش غلظت آلاینده های جوی، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیش بینی می شود.
روز یکشنبه بتدریج با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل ابرناکی، بارش باران و در ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی، بارش برف و وزش باد پیش بینی می شود.
دوشنبه نیز گستره فعالیت این سامانه شمال خوزستان و چهارمحال و بختیاری کل مناطق غربی، شمال غرب و برخی مناطق دامنه های جنوبی البرز شامل استانهای قزوین، البرز و تهران را فرامی گیرد.
همچنین نوار غربی تا روز یکشنبه روند افزایش نسبی دما و دوشنبه وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می رود. سه شنبه کل نوار غربی کشور و در غرب اصفهان ابرناکی و بارش رخ می دهد و از میزان غلظت آلاینده های جوی در شهرهای پرجمعیت واقع در مرکز و دامنه های جنوبی البرز کاسته می شود.